Tα άτυπα… αποκαλυπτύρια της δεύτερης εμφάνισης της Μπάγερν Μονάχου για την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο έκανε το «Footy Headlines». Όπως φαίνεται και από τις φωτογραφίες παρακάτω η νέα εμφάνιση των Βυαβαρών θυμίζει την αντίστοιχη της Εθνικής Γερμανίας.

Πιο συγκεκριμένα, οι Πρωταθλητές Γερμανίες θα φορέσουν μια μαύρη-χρυσή φανέλα για τα εκτός έδρας ματς τη νέα αγωνιστική περίοδο με τις λεπτομέρεις να θυμιζουν την μαύρη φανέλα της εθνικής Γερμανίας

Τα επίσημα αποκαλυπτήρια της νέας φανέλας θα γίνουν, όπως συνηθίζετια θα γίνουν στο τελευταίο παιχνίδι του γερμανικού πρωταθλήματος το ερχόμενο Σάββατο (22/5) με την Μπάγερν να φιλοξενεί την Αουγκσμπουργκ.

Δείτε την εντυπωσιακή φανέλα:

Bayern Munich’s away kit for next season has leaked! ⚫️⚫️⚫️

What do we think? 🤔

[Via Footy Headlines] pic.twitter.com/YHckUK9Q46

— Footy Accumulators (@FootyAccums) May 17, 2021