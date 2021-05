Οι Λέικερς μπορεί να νίκησαν τους Πέλικανς για την τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου, όμως δεν κατάφεραν να γλιτώσουν το Play in tournament, ενώ το χειρότερο είναι πως είδαν και πάλι τον ΛεΜπρόν Τζέιμς να τραυματίζεται και να αποχωρεί από το παρκέ.

Ο «Βασιλιάς» επιχείρησε ένα λέι απ στα μέσα της τέταρτης περιόδου ανάμεσα σε δύο αντιπάλους, όμως έπεσε άτσαλα στο παρκέ και φάνηκε ότι «γύρισε» τον δεξιό του αστράγαλο. Έτσι αναγκαστικά αποχώρησε νωρίτερα από το ματς σημαίνοντας συναγερμό στους Λέικερς ενόψει play in, όμως εν τέλει ο παίκτης δεν φαίνεται να έχει κάτι σοβαρό και απλώς προστατεύτηκε ενόψει του play-in tournament και του πρώτου αγώνα με τους Γουόριορς την Τετάρτη (19/5).

Για την ιστορία, ο ΛεΜπρόν ολοκλήρωσε τον αγώνα με 25 πόντους και ήταν ο κορυφαίος στη νίκη 110-98 των Λέικερς.

LeBron leaves the game after rolling his ankle pic.twitter.com/zV1NfdagOx

— Bleacher Report (@BleacherReport) May 17, 2021