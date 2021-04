Μια δεύτερη έκδοση με τα άπαντα του Τζιμ Μόρισον, αναμένεται το καλοκαίρι.

Το «A Guide to the Labyrinth: The Collected Works of Jim Morrison» που θα εκδώσει ο οίκος Genesis Publications, προϊόν συνεργασίας με την οικογένειά του και το Jim Morrison Estate, σηματοδοτεί τα 50 χρόνια από την κυκλοφορία του άλμπουμ των Doors, LA Woman και τον θάνατο του τραγουδιστή-τραγουδοποιού το 1971.

«I’m kind of hooked to the game of art and literature; my heroes are artists and writers.» – Jim Morrison

Don’t miss the limited edition book and multimedia set, A GUIDE TO THE LABYRINTH: THE COLLECTED WORKS OF JIM MORRISON 𝑆𝑃𝐸𝐶𝐼𝐴𝐿 𝐸𝐷𝐼𝑇𝐼𝑂𝑁… pic.twitter.com/EHOJSJcq75

— Jim Morrison (@JimMorrison) April 20, 2021