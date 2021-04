Η 93η τελετή απονομής των Όσκαρ ήταν μια μεγάλη βραδιά για τον Diddy.

Το βράδυ της Κυριακής, η ταινία μικρού μήκους, «Two Distant Strangers» της οποίας είναι συμπαραγωγός κέρδισε Όσκαρ.

Αλλά γιορτάζοντας στα παρασκήνια, ο Φρι τηλεφώνησε στον Diddy για να μοιραστεί τη χαρά της στιγμής.

«Είμαι τόσο περήφανος για εσάς» φώναξε ο Diddy στη βιντεοκλήση και ο Φρι απάντησε: «Τα καταφέραμε, μωρό μου!».

.@Travon celebrates his Oscar win by calling @Diddy backstage at the #Oscars. https://t.co/Ma5q4C2wJU pic.twitter.com/5K1wRkTEa2

— Variety (@Variety) April 26, 2021