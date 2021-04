Ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς και η Μίλαν έφτασαν σε συμφωνία για την ανανέωση του συμβολαίου του Σουηδού σούπερ σταρ μέχρι το 2022 και πλέον απομένει μόνο η επίσημη ανακοίνωση της ιταλικής ομάδας.

Για ακόμη έναν χρόνο μαζί ο 39χρονος επιθετικός θα προχωρήσει μαζί με τους «ροσονέρι», σύμφωνα με τα ιταλικά ΜΜΕ. Οι απολαβές του Ζλάταν θα είναι παρόμοιες με της φετινής σεζόν, δηλαδή θα λαμβάνει γύρω στα 7 εκατομμύρια ευρώ.

Η Μίλαν φρόντισε να… ιντριγκάρει τον κόσμο της, ανεβάζοντας ένα βίντεο στο twitter από τα γραφεία της ομάδας, στο οποίο φαίνεται ανάμεσα στα γράμματα ένα Ζ με κεφαλαία γράμματα.

Zlatan Ibrahimovic is set to sign a new contract with AC Milan until June 2022, agreement reached and here we go 🇸🇪🤝

Paolo Maldini just confirmed to Sky Sport: “Yes, it’s just a matter of details…”.

Zlatan will be 40 in October. Never ending Ibra. https://t.co/6oc6eVePlk

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 10, 2021