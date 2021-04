Στο προπονητικό κέντρο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ βρέθηκε μία μερίδα φιλάθλων της ομάδας σήμερα το πρωί! Η European Super League φαίνεται πως ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι για τους φιλάθλους των «κόκκινων διαβόλων» που έδωσαν το «παρών» στο κέντρο της ομάδας.

Με πανό κατά της διοίκησης, οι οπαδοί της Γιουνάιτεντ φώναξαν και έδειξαν δυσαρέσκεια τους για τη συμμετοχή της ομάδας στην κλειστή ευρωπαϊκή λίγκα, η οποία εν τέλει δεν προχώρησε, καθώς ήδη έχουν αποχωρήσει οι 10 από τις 12 ομάδες.

Όπως και να έχει, η διοίκηση Γκλέιζερ είναι πλέον με την πλάτη στον τοίχο, καθώς οι φίλαθλοι της Γιουνάιτεντ ζητάνε εδώ και αρκετά χρόνια την αποχώρηση τους από την ομάδα.

Breaking: Man United fans have blocked the entrance at the club’s training ground in protest against the Glazers and plans to enter a European Super League.

They have made their way onto the first team pitch 😳

