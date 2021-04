Η European Super League μπορεί να αποτέλεσε μία μεγάλη «φούσκα», όμως δημιούργησε έντονη αντιπαράθεση ανάμεσα στους εμπλεκόμενους συλλόγους και εκείνους που ήταν εκτός διοργάνωσης.

Μετά τα φανελάκια που φόρεσε η Λιντς στον αγώνα με την Λίβερπουλ, σειρά φαίνεται πως παίρνει και η Βαλένθια στην αναμέτρηση ενατίον της Οσασούνα. H ισπανική ομάδα φαίνεται πως θα βάλει τα μπλουζάκια με το σύνθημα «Κερδίστε το! Το ποδόσφαιρο είναι για τους φιλάθλους», διαμαρτυρόμενη για την σύσταση της συγκεκριμένης διοργάνωσης

«Οι παίκτες της ομάδας μας θα ντυθούν με τις φανέλες που περιλαμβάνουν το σύνθημα διαμαρτυρίας, κατά της European Super League» ανέφερε χαρακτηριστικά η ανάρτηση των «νυχτερίδων», στον προσωπικό λογαριασμό τους στο Twitter.

Valencia CF players to wear t-shirts with protest slogan against European Super League ⚽️#OsasunaValencia | @LaLigaEN

