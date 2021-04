Ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα!

European Super League ήταν και πάει, με το νέο δημιούργημα των πλουσίων της Ευρώπης να κρατάει μόλις ένα… 48ωρο.

Μετά τις αγγλικές ομάδες που αποχώρησαν όλες μαζί χθες, βράδυ Τρίτης (20/4), σειρά πήρε η Ατλέτικο Μαδρίτης.

Μέχρι και τώρα είχαν μείνει 6 ομάδες στην κλειστή λίγκα (Μπαρτσελόνα, Ατλέτικο, Ρεάλ, Γιουβέντους, Ίντερ, Μίλαν).

Ωστόσο, η… ισπανοϊταλική λίγκα αποσυντίθεται σιγά-σιγά κι αυτή.

Οι Ροχιμπλάνκος είναι και επίσημα εκτός ESL, καθώς ανακοίνωσαν πριν από λίγο την αποχώρησή τους.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η διοίκηση της Ατλέτικο μετά τη συνεδρίαση του ΔΣ της το πρωί της Τετάρτης αποφάσισε επίσημα να επικοινωνήσει με την ESL και τις άλλες ομάδες της για να γνωστοποιήσει την αποχώρησή της από το πρότζεκτ.

Η Ατλέτικο Μαδρίτης πήρε την απόφαση να εισχωρήσει στο πρότζεκτ την περασμένη Δευτέρα λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα τα οποία όμως δεν ισχύουν πια σήμερα».

Αξίζει να σημειωθεί πως οι παίκτες και ο Ντιέγκο Σιμεόνε είναι απόλυτα σύμφωνοι με την αποχώρηση της Ατλέτικο από την European Super League.

OFFICIAL: Atletico Madrid join the six English clubs in leaving the Super League project.

They add that Diego Simeone and the first team squad are happy with the decision: “Sporting merits should prevail over any other criteria.» pic.twitter.com/crtp6Pas1F

— B/R Football (@brfootball) April 21, 2021