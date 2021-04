Η European Super League έφτασε στο τέλος της πριν καλά-καλά ξεκινήσει, καθώς οι 10 από τις 12 ομάδες έχουν ήδη αποσυρθεί από το πρότζεκτ που είχαν ετοιμάσει το οποίο όπως φαίνεται απέτυχε…

Μία από τις ομάδες που αποσύρθηκε είναι και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, καθώς οι «κόκκινοι διάβολοι» μαζί με το υπόλοιπο Big-6 της Αγγλίας ανακοίνωσαν χθες το βράδυ πως δεν θα συμμετάσχουν τελικά στην ESL.

Ο ιδιοκτήτης της Γιουνάιτεντ, Τζόελ Γκλέιζερ, θέλησε να στείλει το δικό του ξεχωριστό μήνυμα στους φιλάθλους της ομάδας και μέσα από μία επιστολή απολογήθηκε ανοιχτά σε όλους τους ανθρώπους που υποστηρίζουν το κλαμπ.

«Αυτή είναι η μεγαλύτερη ομάδα του πλανήτη και απολογούμαστε για όλα τα προβλήματα που δημιουργήσαμε αυτές τις ημέρες. Καταλαβαίνουμε πως πρέπει να επικοινωνούμε περισσότερο με εσάς, τους φιλάθλους της ομάδας διότι θα είστε πάντα μέρος του κλαμπ», αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση του Γκλέιζερ.

An open letter from Joel Glazer to all Manchester United fans.

