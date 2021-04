Σε φιάσκο εξελίσσεται η ESL με τις ομάδες να αποχωρούν η μία μετά την άλλη, δύο μέρες μετά την επίσημη ανακοίνωση για τη σύσταση της νέας λίγκας. ‘

Ενας από τους συλλόγους που κάνουν πίσω είναι και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, εξέλιξη που οδηγεί σε παραίτηση τον επί σειρά ετών CEO της ομάδας, Εντ Γούντγουορντ.

Ο Γούντγουορντ παλαιότερα διατέλεσε στέλεχος της J.P Morgan και ήταν από τους πρωταγωνιστές στη δημιουργία της ESL ενώ στο πόστο του στους «κόκκινους διαβόλους» ήταν από το 2005. Όπως αναφέρουν τα ΜΜΕ από το Νησί όμως, ανέλαβε την ευθύνη για το φιάσκο των 12 και υπέβαλε την παραίτησή του.

