Την πρωτοβουλία να καλέσει όλους τους αρχηγούς των ομάδων της Premier League για να συζητήσουν την προοπτική του European Super League πήρε ο Τζόρνταν Χέντερσον.

Ο αρχηγός της Λίβερπουλ κάλεσε όλους του αρχηγούς των υπόλοιπων ομάδων σε ένα μίτινγκ ώστε να συζητήσουν για το νο1 θέμα της ποδοσφαιρικής- επικαιρότητας, δηλαδή τη δημιουργία της European Super League.

Κάτι αντίστοιχο είχε συμβεί τις προηγούμενες μέρες στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, όταν ο Χάρι Μαγκουάιρ είχε συγκαλέσει σύσκεψη ώστε να συζητηθεί κάθε ενδεχόμενο. Είναι μια πρωτόγνωρο αυτό που βιώνουν (και) οι ποδοσφαιριστές και έχουν την ανάγκη όπως φαίνεται να συζητούν μεταξύ τους κάθε πιθανό ενδεχόμενο.

EXCLUSIVE: Liverpool skipper Jordan Henderson has called an emergency meeting of the Premier League captains to discuss a response to ESL. More @MailSport shortly.

— Mike Keegan (@MikeKeegan_DM) April 20, 2021