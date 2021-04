Όλο και περισσότερες ειδήσεις βγαίνουν στη φόρα με το θέμα που διχάζει ολόκληρο τον πλανήτη από το βράδυ της Κυριακής και φυσικά δεν είναι άλλο από τη δημιουργία της European Super League.

Ένα νέο δημοσίευμα από την Αγγλία έριξε μία ακόμη… μίνι «βόμβα». Σύμφωνα με το Sky Sports, οι 12 ομάδες που δημιούργησαν την European Super League έχουν υπογράψει συμβόλαιο με το οποίο δεσμεύονται για τα επόμενα 23 χρόνια!

Ένα συμβόλαιο το οποίο θα έχει ισχύ μόλις ξεκινήσει το πρωτάθλημα, κάτι το οποίο οι 12 εμπλεκόμενες θέλουν να γίνει το συντομότερο δυνατόν. Μάλιστα, όπως αναφέρεουν τα δημοσιεύματα, οι 12 σύλλογοι θα κάνουν τα πάντα ώστε να γίνει η έναρξη της Super League τον ερχόμενο Αύγουστο!

🚨| The 12 clubs have signed a TWENTY-THREE (23) year commitment to the Super League. @SkyKaveh/@footballdaily #rmalive

— Madrid Zone (@theMadridZone) April 19, 2021