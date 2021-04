Μπορεί ο κοροναϊός να εξακολουθεί να προβληματίζει τους ειδικούς, πλην όμως ο εμβολιασμός έχει αναπτερώσει σε μεγάλο βαθμό τις ελπίδες για την τουριστική βιομηχανία με την Ελλάδα, να χαλαρώνουν τους περιορισμούς για τους ξένους ταξιδιώτες.

Ο τουρισμός στη χώρα μπαίνει στην τελική ευθεία για το άνοιγμα της φετινής σεζόν με το βλέμμα των φορέων του κλάδου να είναι στραμμένο στην σταδιακή άρση των περιορισμών που θα ξεκινήσει την επόμενη εβδομάδα.

Παρά το γεγονός ότι το test των επόμενων ημερών θεωρείται κρίσιμο για την διαδικασία της επανεκκίνησης του κλάδου, γεννά χαμηλές προσδοκίες στους επιχειρηματίες του τουρισμού τουλάχιστον για τον Απρίλιο και τον Μάιο, αφού για αυτούς τους μήνες οι κρατήσεις παραμένουν σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα.

Από τη Δευτέρα η Ελλάδα προχωρά σε άρση υποχρεωτικής καραντίνας για ταξιδιώτες, επιχειρώντας πιλοτικό άνοιγμα της τουριστικής αγοράς, πριν το επίσημο άνοιγμα της τουριστικής σεζόν στις 14 Μαΐου.

Ειδικότερα, η Ελλάδα θα άρει την υποχρεωτική καραντίνα επτά ημερών για τους ταξιδιώτες από την Ε.Ε., το Ηνωμένο Βασίλειο, τις ΗΠΑ τη Σερβία το Ισραήλ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, αρχής γενομένης από τις 19 Απριλίου, όπως ανακοίνωσε μέσω Twitter ο επικεφαλής στο οικονομικό γραφείο του πρωθυπουργού Αλεξ Πατέλης.

Οι επισκέπτες εντούτοις θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή αρνητικό τεστ για Covid εντός 72 ωρών πριν την άφιξή τους στη χώρα μας.

Greece to lift a seven-day compulsory quarantine for visitors from the European Union, the U.S., U.K., Serbia, Israel and United Arab Emirates as of April 19.

Visitors will still need to provide proof of vaccination or a negative Covid test from within 72 hours before arrival.

— Alex Patelis (@PatelisAlex) April 16, 2021