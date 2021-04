Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν σε περιστατικό με πυροβολισμούς έξω από νοσοκομείο Henri-Dunant στο Παρίσι το μεσημέρι της Δευτέρας.

Για την ώρα δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το συμβάν και με την κατάσταση της υγείας των τραυματιών.

Το νοσοκομείο βρίσκεται στο 16ο διαμέρισμα του Παρισιού ενώ επί του παρόντος τα κίνητρα του δράστη δεν έχουν προσδιοριστεί.

Αστυνομία, πυροσβέστες αλλά και ασθενοφόρα έχουν καταφθάσει στο σημείο σύμφωνα με αναφορές γαλλικών μέσων ενημέρωσης.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές που επικαλούνται γαλλικά μέσα, ο φερόμενος δράστης έχει διαφύγει, με τις Αρχές να έχουν στήσει ανθρωποκυνηγητό.

Scene from the Henri Dunant hospital in Paris, France where police say 2 people were shot.#France #Paris pic.twitter.com/dqIy4KQrT3

— Wᵒˡᵛᵉʳᶤᶰᵉ Uᵖᵈᵃᵗᵉˢ𖤐 (@W0lverineupdate) April 12, 2021