Μήνυμα στο Κίεβο για αυτοσυγκράτηση και ευθυγράμμιση με τις αποφάσεις ΕΕ στέλνει η Αθήνα στο φόντο της κλιμάκωσης της σύγκρουσης Ρωσίας και Ουκρανίας.

Μάλιστα σήμερα ο Νίκος Δένδιας συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Ουκρανό ομόλογό του Ντμίτρο Κούλεμπα, ενώ ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης είχε συνάντηση με τον Ουκρανό πρέσβη στην Ελλάδα Σεργκέι Σουτένκο.

Ουσιαστικά τα μηνύματα που προκύπτουν από τα όσα είπαν ο Νίκος Δένδιας και ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης στους Ουκρανούς συνομιλητές τους κινούνται στους εξής άξονες: Η ΕΕ θέλει να την εμβάθυνση των σχέσεων με τις χώρες της «Ανατολικής Γειτονίας» (δηλαδή τις χώρες που βρίσκονται ανάμεσα στη Ρωσία και τα κράτη μέλη της ΕΕ στην ανατολικής Ευρώπης) και αφετέρου ότι τα κράτη όπως η Ουκρανία που προσβλέπουν στην ένταξή τους στην ΕΕ θα πρέπει να ευθυγραμμίζονται με την εξωτερική πολιτική της Ευρώπης.

Σε αυτό το πλαίσιο ο κ. Βαρβιτσιώτης έκανε αναφορά στη στήριξη της Αθήνας στις συμφωνίες του Μινσκ του 2015 για την επίλυση του Ουκρανικού ζητήματος.

Ειδικότερα ο Νίκος Δένδιας έγραψε στο twitter: «Σε τηλεφωνική συνομιλία, με τον ΥΠΕΞ της Ουκρανίας Ντμίτρι Κουλεμπα συζητήσαμε για την αντιμετώπιση της πανδημίας και τις διμερείς σχέσεις. Επισήμανα τη σημασία ευθυγράμμισης των χωρών που προσβλέπουν σε ένταξη στην ΕΕ με ευρωπαϊκές αποφάσεις σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής».

Ειδικότερα ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, τόνισε στον Ουκρανό πρέσβη ότι η Ελλάδα στηρίζει τη διαδικασία του Μινσκ για την επίλυση του Ουκρανικού ζητήματος και προσέθεσε ότι τα διεθνή προβλήματα πρέπει να επιλύονται μέσω του διαλόγου και σύμφωνα με τους κανόνες του Διεθνούς Δικαίου.

Ειδικότερα, ο κ. Βαρβιτσιώτης επεσήμανε ότι η ενίσχυση των σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με χώρες της Ανατολικής Γειτονίας αποτελεί αντικείμενο συζήτησης στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Συμβουλίων.

Μάλιστα υπενθύμισε, ότι η χώρα μας έχει πληρώσει μεγάλο οικονομικό τίμημα, συνεπεία των ευρωπαϊκών κυρώσεων κατά της Ρωσίας, στις εξαγωγές των προϊόντων της.

«Υποστηρίζουμε την ενίσχυση των σχέσεων ΕΕ-Ουκρανίας. Εμβαθύνουμε τους διμερείς μας δεσμούς» επισημαίνει σε ανάρτησή του στο Twitter ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών.

