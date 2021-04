Ότι θα κυκλοφορήσει την δική της σειρά plus-sizes ρούχων ανακοίνωσε τη Δευτέρα η σεναριογράφος και ηθοποιός Λένα Ντάναμ τονίζοντας πως στόχος της είναι να παλέψει ενάντια στα στερεότυπα γύρω από τις παχουλές γυναίκες.

«Υπάρχει τόση πολλή κριτική γύρω απ’ τις γυναίκες με μεγαλύτερα σώματα και νομίζω ότι κυκλοφορεί και η ιδέα ότι είναι λιγότερο έξυπνες» είπε η Ντάναμ σε συνέντευξή της στους New York Times.

View this post on Instagram

«Τρώνε πολύ και δεν ξέρουν πώς να σταματήσουν ενώ οι λεπτές γυναίκες είναι πιο έξυπνες και μπορούν να επιβληθούν στον εαυτό τους. Οι χοντρές γυναίκες μάλλον έχουν περιορισμένη κατανόηση του κόσμου και κάνουν επανειλημμένα πράγματα που τις βλάπτουν» ανέφερε η ίδια για τα στερεότυπα που υπάρχουν.

«Αμέτρητες φορές μου έχουν γράψει: “Προωθείς την παχυσαρκία. Δεν καταλαβαίνεις ότι σκοτώνεις τον εαυτό σου; Είσαι ηλίθια; Γιατί το κάνεις αυτό;”» συνέχισε η ίδια.

Lena Dunham’s collection with 11 Honoré launches today—here’s what you need to know: https://t.co/QOjjTCZRtj pic.twitter.com/Wk4H1GaJPa

— DailyFrontRow® (@DailyFrontRow) April 6, 2021