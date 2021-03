Trash

Survivor: Ο Μάριος Πρίαμος μιλάει για τον φίλο του Γιώργο Λιβάνη, τη Μαριαλένα και τον Σάκη

Ο Μάριος Πρίαμος Ιωαννίδης εκτός από παίκτης του πρώτου Survivor έχει συμμετάσχει και στο Just the two of us την περσινή σεζόν