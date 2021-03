Τα μαστορέματα είναι πολύ σοβαρή υπόθεση για πολλούς από εμάς γι’αυτό η επιλογή των απαραίτητων εργαλείων είναι πολύ βασική διαδικασία κάθε επίδοξου μάστορα. Αν, λοιπόν, “πιάνουν τα χέρια σου” και προτιμάς να καταπιάνεσαι μόνος σου με ό,τι επισκευές και ανάγκες προκύπτουν στο σπίτι, τον κήπο ή το εξοχικό σου, τότε μάλλον η παρακάτω είδηση θα σε ενδιαφέρει αρκετά: Τα LEROY MERLIN όντας φανατικοί υποστηρικτές κάθε μάστορα (ερασιτέχνη ή επαγγελματία!), φέρνουν στην Ελλάδα τα ηλεκτρικά εργαλεία με universal μπαταρία UP!

Μία μπαταρία για όλα τα εργαλεία, γίνεται; Έγινε.

Ναι, καλά διάβασες! Ήρθε η νέα σειρά εργαλείων μπαταρίας Universal Power (UP) με ιόντα λιθίου στα LEROY MERLIN, που «κουμπώνουν» σε όλα τα εργαλεία κήπου STERWINS UP και τα ηλεκτρικά εργαλεία DEXTER UP, για ακόμα πιο έξυπνες εργασίες στο σπίτι και τον κήπο σου! Τι σημαίνει, όμως, πρακτικά αυτό;

Σημαίνει ότι την ίδια μπαταρία που έχεις στο δραπανανοκατσάβιδό σου μπορείς μετά να την βάλεις στο αλυσοπρίονό σου, στο χλοοκοπτικό σου και σε ό,τι εργαλείο μπαταρίας STERWINS & DEXTER διαθέτεις, για να συνεχίζεις τις εργασίες σου χωρίς διακοπή. Το καλύτερο; Την ίδια στιγμή θα έχεις τις υπόλοιπες universal μπαταρίες UP να φορτίζουν, ώστε να μην μείνεις ποτέ ξανά από… μπαταρία!

Με απλά λόγια: Μία μπαταρία για ΟΛΑ!

Δες εδώ όλα τα εργαλεία DEXTER & STERWINS που δέχονται universal μπαταρίες UP.

5 καλοί λόγοι γιατί να επιλέξεις εργαλείο με universal μπαταρία UP.

Είναι, όμως, τόσο πρωτοποριακό σε τελική ανάλυση να έχεις συμβατή μπαταρία στα εργαλεία σου; Ναι και σου βρήκαμε 5 λόγους που θα σε πείσουν για αυτό:

Λόγος #1: Ευελιξία & Άνεση.

Πόσες φορές σου έχει συμβεί να θέλεις να κάνεις εργασίες και μερεμέτια και να έχεις ξεχάσει να φορτίσεις το κατάλληλο εργαλείο; Μάλλον αρκετές γιατί έχει συμβεί σε όλους μας. Ποτέ ξανά, λοιπόν! Με τις νέες μπαταρίες UP εξασφαλίζεις στον εαυτό σου την ευελιξία και την άνεση ότι δεν θα ξανά αγχωθείς αν φόρτισες το προηγούμενο βράδυ όλα σου τα εργαλεία. Μπορείς να κάνεις τη δουλειά σου και με μία μπαταρία. Αρκεί να είναι μπαταρία UP. 😉

Επειδή ο χρόνος είναι πολύτιμος για όλους μας, αξίζει να τον αναφέρουμε ως ξεχωριστό επιχείρημα. Με τις νέες μπαταρίες εργαλείων UP δεν θα χάσεις ποτέ ξανά χρόνο περιμένοντας τα εργαλεία σου να φορτίσουν, επειδή το μόνο που χρειάζεσαι πλέον είναι μία, μόνο, φορτισμένη μπαταρία! Εργαλεία με universal μπαταρίες UP, επομένως, γιατί “time is money”!

Επειδή το άλφα και το ωμέγα για κάθε μάστορα είναι η ποιότητα των εργαλείων του, είναι σημαντικό να γνωρίζεις ότι τα ηλεκτρικά εργαλεία DEXTER & τα εργαλεία κήπου STERWINS είναι 2 brands με πολυετή εξειδίκευση στο χώρο και παρουσία σε 14 χώρες και 4 ηπείρους. Όλα τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας της LEROY MERLIN σχεδιάζονται με κορυφαίες προδιαγραφές, σε προσιτές τιμές, έχοντας θετικό αντίκτυπο στους ανθρώπους και τον πλανήτη. Έτσι και τα προϊόντα STERWINS & DEXTER, τα παράγει η LEROY MERLIN ΕΙ-ΔΙΚΑ για εσένα, με μεράκι και ευθύνη.

Λόγος #4: 3ετής Εγγύηση.

Όλα τα εργαλεία μπαταρίας που είναι συμβατά με τις universal μπαταρίες UP καλύπτονται από 3ετή εγγύηση για να έχεις πραγματικά το κεφάλι σου ήσυχο!

Εκτός από τους παραπάνω λόγους, το “κερασάκι” στην τούρτα είναι ότι τα νέα εργαλεία universal μπαταρίας από τη LEROY MERLIN έρχονται και σε πολύ οικονομικές τιμές, δεδομένου της άνεσης που θα σου προσφέρουν! Δες τα όλα εδώ !

Ποιος είναι ο απόλυτος προορισμός για εργαλεία στην Ελλάδα;

Μα φυσικά τα LEROY MERLIN! Βρες ό,τι εργαλείο χρειάζεσαι για όποια εργασία επιθυμείς, είτε πρόκειται για ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρός ή για εργαλεία κήπου (μηχανοκίνητα και χειροκίνητα), είτε αν αναζητάς ανταλλακτικά & αναλώσιμα για τα εργαλεία που ήδη έχεις στην εργαλειοθήκη σου.

Α, και μην ξεχνάς: μπορείς να τα αγοράσεις τόσο online όσο από κοντά, στα καταστήματα LEROY MERLIN!

