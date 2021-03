Ο Γιουσέφ Ελ Αραμπί σκόραρε ξανά απέναντι στην Άρσεναλ με το γκολ του να μην είναι αρκετό για να πανηγυρίσει ο Ολυμπιακός αυτή τη φορά την πρόκριση. Ο ίδιος όμως μένει με μία γλυκόπικρη γεύση, αφού κατάφερε να σπάσει κι ένα ρεκόρ κόντρα στους Άγγλους.

Συγκεκριμένα το γκολ του Μαροκινού φορ εναντίον των «κανονιέρηδων», ήταν το τρίτο διαδοχικό στις μεταξύ τους αναμετρήσεις. Οι μοναδικοί που έχουν καταφέρει κάτι αντίστοιχο ήταν οι Λιονέλ Μέσι, Άριεν Ρόμπεν και Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι.

Θυμίζουμε ότι τα προηγούμενα γκολ που πέτυχε ο επιθετικός του Ολυμπιακού εναντίον των Λονδρέζων, ήταν στην ήττα με 1-3 στο «Γ. Καραϊσκάκης» για το πρώτο ματς, όταν τότε έκανε το 1-1 αλλά και το αξέχαστο γκολ-πρόκριση στην παράταση, στο περσινό ματς του «Emirates».

4 – Olympiakos forward Youssef El-Arabi is just the fourth player to score in three consecutive matches against Arsenal in major European competition, after Lionel Messi (March 2016), Arjen Robben and Robert Lewandowski (both March 2017). Company. #UEL pic.twitter.com/LxtRdyUJuj

— OptaJoe (@OptaJoe) March 18, 2021