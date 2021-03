Ήταν μια μέρα σαν τη σημερινή πριν από δύο χρόνια ακριβώς, για την ακρίβεια το ημερολόγιο έγραφε 17 Μαρτίου του 2019 και οι Μιλγουόκι Μπακς υποδέχονταν του Φιλαδέλφεια Σίξερς στο Ουισκόνσιν.

Έπειτα από μεγάλη μάχη ανάμεσα στις δύο ομάδες, νικητές έφυγαν με σκορ 130-125 ο Τζοέλ Εμπίιντ με την παρέα του, σε ένα άκρως εντυπωσιακό παιχνίδι, με τον Καμερουνέζο να έχει 40 πόντους και 15 ριμπάουντ, σε μια τρομερή εμφάνιση.

Αυτή όμως δεν ήταν η καλύτερη επίδοση της αναμέτρησης, καθώς ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μπορεί να μην οδήγησε την ομάδα του στη νίκη, όμως τα νούμερα του ήταν τρομακτικά.

Συγκεκριμένα, ο «Greek Freak» στα 36 λεπτά που αγωνίστηκε σημείωσε 52 πόντους, θέτοντας το ρεκόρ καριέρας του, με 15/26 σουτ εντός πεδιάς, ενώ γέμισε τη στατιστική του με 16 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 2 κλεψίματα και 1 μπλοκ, πραγματοποιώντας μια μοναδική παράσταση.

