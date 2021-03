Έμεινε στο παρκέ για 39 ολόκληρα λεπτά, περισσότερο από κάθε συμπαίκτη του, και βρήκε την ευκαιρία να ξεδιπλώσει το τεράστιο ταλέντο του, κάνοντας «σμπαράλια» την άμυνα των Γκρίζλις που δεν μπορούσαν να τον σταματήσουν.

Ενδεικτικό είναι πως πήρε 17 συνολικές προσπάθειες για σουτ (7/13 εντός πεδιάς ήτοι 53%), ενώ πίσω από τη γραμμή του τριπόντου, πραγματικά εκτέλεσε τις «αρκούδες» με 5/8!

Τακτικά άρτιος, οι τοποθετήσεις του για τα ριμπάουντ ήταν εξαιρετικές, κάτι που μαρτυρούν και τα 10… σκουπίδια που μάζεψε, ενώ απέδειξε πως είναι και αξιόπιστος πασέρ με 4 ασίστ. Φυσικά αυτό δεν είναι τυχαίο αφού ως παίκτης του Ολυμπιακού οργάνωνε πολλές φορές τις επιθέσεις των «ερυθρόλευκων».

Η φοβερή εμφάνιση του «Πόκου» όμως δεν σταματά εδώ. Ο Σέρβος έγινε ο νεότερος παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ που σε μια αναμέτρηση έχει 20+ πόντους, 10+ ριμπάουντ, με 5+ τρίποντα! Και όπως είπαμε είναι μόλις 19 ετών.

Aleksej Pokusevski is the youngest player in NBA history with 20+ points, 10+ rebounds, 5+ threes in a game.

The OKC rookie is 19 years old.

— StatMuse (@statmuse) March 14, 2021