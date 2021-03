Ενός λεπτού σιγή τηρήθηκε στην Ιαπωνία σήμερα στις 14:46 (τοπική ώρα· στις 07:46 ώρα Ελλάδας), την ώρα που σημειώθηκε ο καταστροφικός σεισμός 9 βαθμών που προκάλεσε το τσουνάμι το οποίο σφυροκόπησε τις ιαπωνικές ακτές και προκάλεσε την πυρηνική καταστροφή στη Φουκουσίμα, την 11η Μαρτίου 2011.

Η τριπλή καταστροφή που έπληξε την Ιαπωνία πριν από ακριβώς δέκα χρόνια άφησε πίσω 18.500 νεκρούς και αγνοούμενους, κυρίως εξαιτίας των σεισμικών κυμάτων. Το πυρηνικό δυστύχημα στον ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό Φουκουσίμα Νταϊίτσι έκανε ακατοίκητες ολόκληρες πόλεις για χρόνια, εκτοπίζοντας δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους.

Ακόμα σήμερα, είναι αφόρητο να αναλογίζεται κανείς τα θύματα ή το πώς νοιώθουν όσοι έχασαν δικούς τους ανθρώπους, τόνισε ο ιάπωνας πρωθυπουργός Γιοσιχίντε Σούγκα σε τελετή για την επέτειο.

Υποσχέθηκε ότι η κυβέρνησή του θα συνεχίσει να βοηθά τους πολίτες που επλήγησαν να ξαναφτιάξουν τη ζωή τους και διαβεβαίωσε ότι η Ιαπωνία, μια από τις πιο σεισμογενείς χώρες στον κόσμο, δεν θα ξεχάσει ποτέ τα μαθήματα που της δίδαξε η καταστροφή.

