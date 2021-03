Μπορεί ο Ολυμπιακός να έχει πάντα ως πρώτο στόχο το πρωτάθλημα και να διεκδικεί φέτος με αξιώσεις την πρόκρισή του στα προημιτελικά του Europa League, αλλά δεν ξεχνά το Κύπελλο Ελλάδας.

Το επιβεβαίωσαν και τα social media των πρωταθλητών Ελλάδας, που με την αναφορά τους έδωσαν τον τόνο για τη ρεβάνς των «8» της διοργάνωσης με τον Άρη, την Πέμπτη στο «Κλεάνθης Βικελίδης».

Μία φωτογραφία απεικονίζει τον Ματιέ Βαλμπουενά να δείχνει προς μία κατεύθυνση, νοητά προς το τρόπαιο, και το γάλλο ποδοσφαιριστή να τον συνοδεύει η λεζάντα «Επόμενος στόχος μας, το Κύπελλο Ελλάδας».

Δείτε την ανάρτηση του Ολυμπιακού:

#WednesdayMotivation: Επόμενός μας στόχος: Το Κύπελλο Ελλάδας! / Next target: The Greek Cup! 🔜 vs Aris FC! 🔴⚪️⚽️ @MathieuVal8 #Olympiacos #GreekCup #Valbuena #Football #FootballGame pic.twitter.com/9dR90JYzBd

— Olympiacos FC (45🏆) (@olympiacosfc) March 3, 2021