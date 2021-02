Τα δύο σκυλάκια της Lady Gaga που είχαν κλαπεί σε μια βίαιη επιχείρηση «απαγωγής» τους νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα στο Χόλιγουντ, κατά την οποία ο άνθρωπος που τα είχε βγάλει βόλτα δέχθηκε πυροβολισμό στο στήθος, παραδόθηκαν χθες Παρασκευή (26/2) στην αστυνομία και επεστράφησαν σε εκπροσώπους της ποπ τραγουδίστριας, σύμφωνα με την αστυνομία.

Η διάσημη τραγουδίστρια βρισκόταν στη Ρώμη για τα γυρίσματα μιας ταινίας όταν εκλάπησαν τα δυο σκυλάκια της την Τετάρτη το βράδυ.

Μια γυναίκα, την οποία οι αρχές σύμφωνα με το ΑΠΕ δεν κατονόμασαν, έφερε τα δύο σκυλάκια σε τμήμα της αστυνομίας του Λος Άντζελες σώα και αβλαβή και αυτά παραδόθηκαν σε εκπροσώπους της μουσικού, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της αστυνομίας του Λος Άντζελες Μάικ Λόπες.

Σε μήνυμα που είχε αναρτήσει προηγουμένως στους λογαριασμούς της στα social media, Lady Gaga δήλωνε ότι «η καρδιά της έχει ραγίσει» από την βίαιη κλοπή των δύο αγαπημένων της κατοικίδιων και προσέφερε αμοιβή ύψους 500.000 δολαρίων για να της επιστρέψουν σώα και αβλαβή τα δύο γαλλικά μπουλντόγκ της.

«Οι αγαπημένοι μου σκύλοι Κότζι και Γκούσταβ αρπάχτηκαν στο Χόλιγουντ πριν από δύο νύχτες», αναφέρει στην ανάρτησή της η ποπ τραγουδίστρια, στην οποία δημοσιεύει και φωτογραφίες των σκύλων της.

«Προσεύχομαι η οικογένειά μου να είναι και πάλι όλη μαζί με μια πράξη καλοσύνης», σημειώνει.

My beloved dogs Koji and Gustav were taken in Hollywood two nights ago. My heart is sick and I am praying my family will be whole again with an act of kindness. I will pay $500,000 for their safe return. Email KojiandGustav@gmail.com to contact us. pic.twitter.com/3NY9u7Mw2K

— Lady Gaga (@ladygaga) February 26, 2021