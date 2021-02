Για ενδέκατη συνεχή χρονιά το Ίδρυμα Vodafone καλωσορίζει τους νικητές του προγράμματος World of Difference. Οι 10 νέοι είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της εποχής μας και θα εργαστούν για 6 μήνες στον Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό της επιλογής τους, ενώ το ίδρυμα Vodafone καλύπτει τον μισθό τους.

Παρά τις δυσκολίες, λόγω της πανδημίας COVID-19, οι δέκα νικητές του προγράμματος – ηλικίας 18 έως 35 ετών – παρακινούμενοι από την πεποίθηση πως η τεχνολογία μπορεί να αλλάξει τον κόσμο προς το καλύτερο, κατάφεραν να ξεχωρίσουν στο πρόγραμμα. Έτσι, αξιοποιώντας ψηφιακά εργαλεία και προσαρμόζοντας τον τρόπο εργασίας τους στα νέα δεδομένα, οι νικητές θα εργαστούν για την ενίσχυση των ΜΚΟ και των ωφελούμενών τους, με στόχο την εξάλειψη στερεοτύπων, την ενδυνάμωση ατόμων με αναπηρίες, την προώθηση της φιλαναγνωσίας σε παιδιά, την καλλιέργεια κοινωνικής & περιβαλλοντικής συνείδησης, αλλά και την ενίσχυση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

«Το πρόγραμμα World of Difference αποτελεί πλέον ένα πρόγραμμα-θεσμό, με περισσότερους από 434.000 ωφελούμενους συνανθρώπους μας. Στο Ίδρυμα Vodafone, με την πεποίθηση ότι η τεχνολογία αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο τόσο για την ανάπτυξη της σύγχρονης κοινωνίας όσο και για την επίτευξη ενός κοινωνικού σκοπού, προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα σημαντικό κύμα αλλαγής. Η ανάδειξη και φέτος 10 νέων που θα εργαστούν στον ΜΚΟ της επιλογής τους και θα συνεισφέρουν σε διαφορετικούς τομείς, μας γεμίζει αισιοδοξία για το μέλλον της χώρας», αναφέρει η Αλεξάνδρα Παπανικολάου, Υπεύθυνη Προγραμμάτων Κοινωνικής Προσφοράς Vodafone Ελλάδος.

Συγκεκριμένα, οι φετινοί 10 νικητές του προγράμματος είναι οι ακόλουθοι:

Emma Raibaut – Βιβλιοθηκονόμος στον ΜΚΟ We Need Books

Βασικός στόχος της Emma είναι η ενίσχυση της φιλαναγνωσίας σε όλα τα παιδιά και κυρίως σε όσα βρίσκονται μακριά από τη χώρα καταγωγής τους. Αξιοποιώντας την τεχνολογία, θα συμβάλλει τόσο στην ψηφιακή καταλογογράφηση των βιβλίων του Οργανισμού όσο και στη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης ψηφιακής δανειστικής βιβλιοθήκης.

Henry Umunnakwe – Project Manager στη Humane

Ο Henry θα δημιουργήσει και θα διαχειρίζεται την πλατφόρμα «Be-Humane». Στοχεύει να εκσυγχρονίσει το εθελοντικό δίκτυο ενδυνάμωσης ανθρώπων με αναπηρία, με την άμεση σύνδεση ζήτησης και προσφοράς, σε πραγματικό χρόνο και τοποθεσία. Έτσι, θα δημιουργηθεί ένα δίκτυο ενδυνάμωσης των ατόμων, με ορατές & αόρατες αναπηρίες και χρόνιες παθήσεις.

Χριστίνα Γεροθοδώρου – E-shop Administrator & Social Media Specialist του προγράμματος Fabric Republic της ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ

Βασική πρόθεση της Χριστίνας είναι η ενίσχυση του ηλεκτρονικού καταστήματος της τράπεζας ρουχισμού του Οργανισμού αλλά και η προώθηση της ιδέας του upcycling. Στόχος της είναι η ανάπτυξη μιας ηθικής και βιώσιμης νοοτροπίας, όσον αφορά τις καταναλωτικές συνήθειες των πολιτών.

Δήμητρα Κοντοβά – Campaign Manager στην ΑΜΚΕ Με Άλλα Μάτια

Σκοπός της Δήμητρας είναι η ανάπτυξη της digital καμπάνιας “Speak up” του Οργανισμού, που θα λειτουργεί ως ψηφιακό εργαλείο για την κατάρριψη των στερεοτύπων γύρω από την αναπηρία. Με αυτόν τον τρόπο, θα φέρει στο προσκήνιο πτυχές της καθημερινότητας των ανάπηρων ατόμων, με τις οποίες το ευρύ κοινό είναι λιγότερο εξοικειωμένο.

Μαρία Κοτσώνη – Interactive Multimedia Developer στην InterMediaKT

Μέσα από την εξάμηνη εργασία της, η Μαρία θα δημιουργήσει την ψηφιακή πλατφόρμα «Web Guide for Caregivers», η οποία θα μεριμνά για τη βελτίωση της ψυχικής και σωματικής υγείας τόσο των οικογενειακών φροντιστών όσο και των ατόμων που αυτοί φροντίζουν και που δοκιμάζονται ιδιαίτερα την περίοδο της πανδημίας.

Μιχάλης Μαρινάκης – Educational Content & Public Engagement Coordinator στην All For Blue

Μέσα από την εργασία του στον Οργανισμό, ο Μιχάλης θα δημιουργήσει ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό με θέμα την προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος, συμβάλλοντας στην ευαισθητοποίηση και την ενεργό δράση των μαθητών, μέσω της STEM εκπαίδευσης.

Δημήτρης Μπουφίδης – Υπεύθυνος Ψηφιακής Υποστήριξης του #SDG_crew για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης στο Σώμα Ελλήνων Προσκόπων

Στόχος του Δημήτρη είναι να μεταδώσει σε όλη την Ελλάδα το μήνυμα της βιώσιμης ανάπτυξης, μέσα από τη δημιουργία ενός mobile application, το οποίο θα παρέχει tips, ιδέες, παραδείγματα και καλές πρακτικές για τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Έρη Παυλάκη – Operations Manager στη ΜΚΟ Women Do Business

Σκοπός της Έρης είναι η ανάπτυξη της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ‘’Social Entrepreneurs’’ του Οργανισμού. Με αυτόν τον τρόπο, όποιος/α επιθυμεί να ξεκινήσει μια κοινωνική επιχείρηση, θα μπορεί να βρει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες συγκεντρωμένες, για το πώς να ξεκινήσει, σε ποιους-ες να απευθυνθεί και ποια βήματα να ακολουθήσει.

Στέλλα Πιστοφίδου – Υπεύθυνη Πληροφοριακών Συστημάτων στο Σωματείο Φάρος Τυφλών Ελλάδος.

Η Στέλλα, μέσα από την εργασία της, στοχεύει στη δημιουργία μιας mobile εφαρμογής, που θα περιέχει βιβλία σε ακουστική μορφή. Έτσι, θα διευκολύνει την πρόσβαση στην ανάγνωση λογοτεχνικών βιβλίων σε ανθρώπους με περιορισμένη ή ολική απώλεια όρασης.

Χρύσα Χατζηβασιλείου – Project Manager στο Φιλανθρωπικό Σωματείο Ένωση Κυρίων Δράμας- Σπίτι Ανοιχτής Φιλοξενίας

Η Χρύσα, στο εξάμηνο της εργασίας της, θα δημιουργήσει ένα αξιόπιστο εργαλείο για το σωματείο – μία ψηφιακή βάση δεδομένων- που θα συμβάλλει στη φύλαξη δεδομένων μεγάλης κλίμακας και θα βοηθήσει παράλληλα στην οργάνωση και στοιχειοθέτηση των ωφελούμενων του Οργανισμού.

Σχετικά με το World of Difference

To World of Difference, από το 2010 που υλοποιείται, μετράει περισσότερες από 2.000 αιτήσεις, έχει προσφέρει απασχόληση σε 89 νέους, συμβάλλοντας παράλληλα στην ενίσχυση του έργου 81 Μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών σε όλη τη χώρα και έχει έμμεσα ωφελήσει 434.000 συνανθρώπους μας. Στρατηγικός συνεργάτης του Ιδρύματος Vodafone, για το πρόγραμμα, είναι το HIGGS – Higher Incubator Giving Growth & Sustainability, που υλοποιεί εκπαιδευτικά σεμινάρια και προσφέρει υπηρεσίες συμβουλευτικής στους νέους νικητές και τις αντίστοιχες ΜΚΟ. Με αφορμή τη συμπλήρωση της 1ης δεκαετίας του προγράμματος, το Ίδρυμα Vodafone διεξήγαγε σε συνεργασία με το HIGGS, μια έρευνα κοινωνικού αντικτύπου για τα 10 χρόνια του World of Difference.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της έρευνας μπορείτε να τα δείτε εδώ

Σχετικά με το Ίδρυμα Vodafone στην Ελλάδα

Εδώ και σχεδόν 30 χρόνια, με έδρα τη Μεγάλη Βρετανία και τη φράση “Connecting for Good” να συνοψίζει τη φιλοσοφία του, το Ίδρυμα Vodafone συνδέει την κοινωνική συνεισφορά με τις τεχνολογίες των τηλεπικοινωνιών. Στην Ελλάδα, το Ίδρυμα Vodafone δραστηριοποιείται από το 2002, υποστηρίζοντας δράσεις και προγράμματα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας, με έμφαση στους τομείς της Υγείας, της Εκπαίδευσης και της Κοινωνίας. Στα 18 χρόνια δραστηριοποίησής του, έχει συνεργαστεί με περισσότερους από 100 φορείς και οργανισμούς, ενώ μόνο τον τελευταίο χρόνο έχει ωφελήσει περισσότερους από 698.000 πολίτες. Τα προγράμματα που χρηματοδοτούνται από το Ίδρυμα Vodafone στην Ελλάδα, αυτή την περίοδο, είναι: το Πρόγραμμα Τηλεϊατρικής Vodafone, το Generation Next, ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα ανάπτυξης STEM δεξιοτήτων, τα προγράμματα Instant Network & Instant Classroom για την υποστήριξη ανθρωπιστικών κρίσεων, το DreamLab app για την αντιμετώπιση του COVID-19 και το πρόγραμμα World of Difference για ευκαιρίες κοινωνικής απασχόλησης σε νέους.

