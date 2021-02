Για όσους δεν το γνωρίζουν… σε αρκετές παραγωγές οι σκηνοθέτες συνηθίζουν να γυρίζουν δύο ή και τρία διαφορετικά φινάλε και μετά από εσωτερικές διαδικασίες αποφασίζουν ποιο από αυτά θα είναι καταλληλότερο για την ταινία, αυτό έγινε και στην ταινία ο Τιτανικός.

Στην περίπτωση του «Τιτανικού» μάλλον έκαναν τη σωστή επιλογή, με την ηλικιωμένη πλέον πρωταγωνίστρια να πετάει το μπλε διαμάντι στα κρύα νερά του Ατλαντικού. Απολαύστε όμως τώρα για πρώτη φορά το φινάλε που δεν προκρίθηκε και να θυμάστε ότι το μόνο ανεκτίμητο πράγμα στην ζωή… είναι η ίδια η ζωή!

Επειδή πολλοί ρωτούν, το πραγματικό τέλος της ταινίας δείχνει τη Lady Rose να περπατά μέχρι το κιγκλίδωμα και να ρίχνει το κολιέ στον ωκεανό, χωρίς να τη δει κανείς. Και στις δύο εκδοχές πεθαίνει στον ύπνο της».

«Το εναλλακτικό τέλος του Τιτανικού είναι ξεκαρδιστικό. Για μένα, θα είχε χαλάσει όλη την ταινία», έγραψε σε ανάρτηση του ο Pat Brennan.

For everyone that wants it, here is the full 10 minute Alternate ending https://t.co/n7Tfnx5wlA

— Pat Brennan (@patbrennan88) February 17, 2021