Έτοιμος για το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Άρη δήλωσε ο Ματιέ Βαλμπουενά.

Με ανάρτησή του στο Twitter o γάλλος μέσος έδειξε να ανυπομονεί για το σημερινό ματς στο «Καραϊσκάκης».

«Μεγάλο παιχνίδι απόψε κόντρα στον Άρη. Είμαι πάντα έτοιμος για τέτοιου είδους μάχες» έγραψε ο γάλλος χαφ στο tweet του.

Ο Βαλμπουενά έχει αποδείξει ότι στα παιχνίδια με ξεχωριστή σημασία πάντα είναι εκεί, για να δώσει το κάτι παραπάνω και να καθαρίσει το ματς για τον πρωταθλητή Ελλάδας.

Δείτε την ανάρτηση του Ματιέ Βαλμπουενά:

Big encounter tonight against Aris💥

Always ready for this kind of battle 🔴⚪️ pic.twitter.com/6sWXSdCafx

— Mathieu Valbuena (@MathieuVal8) February 21, 2021