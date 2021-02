Ο Γιούργκεν Κλοπ έχει αναμορφώσει τη Λίβερπουλ και την οδήγησε στην κατάκτηση του πρωταθλήματος μετά από 30 χρόνια.

Ωστόσο, αυτό δεν αναιρεί ότι φέτος η Λίβερπουλ παραπαίει και «έσπασε» ένα αρνητικό ρεκόρ που συμπλήρωνε σχεδόν έναν αιώνα…

Δεν είναι πάντως μόνο οι τέσσερις συνεχόμενες ήττες στο Άνφιλντ μετά τον Δεκέμβριο του 1923, αλλά και άλλα δύο γεγονότα.

Τα τρία αρνητικά ρεκόρ που έγραψε η πρωταθλήτρια Αγγλίας:

Πρώτη φορά που η Λίβερπουλ χάνει τέσσερα παιχνίδια στη σειρά από το 2002.

Πρώτη φορά που η Λίβερπουλ έχασε τέσσερα σερί εντός έδρας παιχνίδια στην έδρα της από τον Δεκέμβριο του 1923

Πρώτη φορά που ως πρωταθλήτρια η Λίβερπουλ έχασε τέσσερα παιχνίδια στη σειρά από τη σεζόν 1928-1929

