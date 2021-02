Σε τρομερή κατάσταση ο Ντανίλ Μεντβέντεφ, κέρδισε με 3-0 σετ και τον Αντρέι Ρούμπλεφ για το εισιτήριο που οδηγεί στα ημιτελικά του Αυστραλιανού Όπεν 2021.

Ο 25χρονος Ρώσος σημείωσε τη 19η συνεχόμενη νίκη του στο tour, επικρατώντας με 7-5, 6-3, 6-2 του αήττητου μέχρι σήμερα συμπατριώτη του και περιμένει το νικητή του τελευταίου προημιτελικού Ναδάλ – Τσιτσιπάς (10:30) στους «4» της κορυφαίας διοργάνωσης.

Όσον αφορά το ματς, ο Μεντβέντεφ με εξαίρεση το πρώτο σετ δε δυσκολεύτηκε καθόλου και πλέον έχει βάλει πλώρη για τον τελικό του Αυστραλιανού Όπεν.

Το Νο 4 της παγκόσμιας κατάταξης θα αγωνιστεί στον 3ο ημιτελικό του σε Grand Slam τουρνουά μετά τους δύο συνεχόμενους στο US Open (2019 τελικός, 2020 ημιτελικά) και δείχνει πιο έτοιμος από ποτέ για να διεκδικήσει μέχρι τέλους τον πρώτο του Major τίτλο.

Προερχόμενος από τρεις σερί τίτλους (Paris Masters 2020, ATP Finals 2020, ATP Cup 2021), ο Μεντβέντεφ έχει ξεχάσει τι θα πει ήττα, καθώς το τελευταίο του αρνητικό αποτέλεσμα ήταν πριν από 5 μήνες, τον περασμένο Οκτώβριο στη Βιέννη (Άντερσον).

Αυτή ήταν η 4η νίκη του Μεντβέντεφ επί του Ρούμπλεφ σε ισάριθμες αναμετρήσεις τους στο tour και η πρόκριση στα ημιτελικά της Μελβούρνης εξασφαλίζει στον 24χρονο Ρώσο την άνοδό του στο career high Νο 3 της παγκόσμιας κατάταξης, ξεπερνώντας τον περσινό φιναλίστ Ντόμινικ Τιμ στη βαθμολογία της ATP.

