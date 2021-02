Τι να πει κανείς για τη φετινή Μάντσεστερ Σίτι που στην αρχή της σεζόν οι περισσότεροι την είχαν ξεγραμμένη… Οι «πολίτες» διανύουν ένα τρομερό διάστημα και δείχνουν πιο έτοιμοι από ποτέ στο κρισιμότερο σημείο της χρονιάς.

Η ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα επικράτησε εύκολα με 3-0 της Τότεναμ, έχοντας για ακόμη μία φορά ως απόλυτο πρωταγωνιστική τον Ιλκάι Γκουντογκάν! Ο Γερμανός μέσος ήταν εκείνος που κέρδισε το πέναλτι με το οποίο ο Ρόντρι άνοιξε το σκορ, πριν ακολουθήσει το ρεσιτάλ που έδωσε στο δεύτερο ημίχρονο, με το οποίο «κλείδωσε» ένα υπερπολύτιμο «τρίποντο» για τη Μάντσεστερ Σίτι.

Mε τα δυο του τέρματα κόντρα στην Τότεναμ έφτασε τα 9 γκολ στην Premier League από την αρχή του έτους, έχοντας περισσότερα τέρματα στο 2021 από 13 ομάδες της κατηγορίας! Μία από αυτές είναι και η περσινή πρωταθλήτρια Λίβερπουλ!

lkay Gundogan in the Premier League in 2021: vs. Chelsea ⚽

vs. Brighton

vs. Palace ⚽

vs. Villa ⚽

vs. West Brom ⚽⚽

vs. Sheffield United

vs. Burnley 🎁

vs. Liverpool ⚽⚽

vs. Tottenham ⚽⚽ 9 games, 9 goals, 9 wins 🔥 pic.twitter.com/ZJYA7E1gxt — B/R Football (@brfootball) February 13, 2021

Premier League goals in 2021: Gundogan – 9

Liverpool – 8 pic.twitter.com/KGWZjhHAyk — ESPN FC (@ESPNFC) February 13, 2021

Ο Γκουντογκάν διανύει την καλύτερη σεζόν της καριέρας του, χωρίς καμία αμφιβολία. Είναι αυτός που έχει πάρει από το χέρι τη Σίτι και την οδηγεί στην κατάκτηση του πρωταθλήματος, έχοντας αναλάβει τα γκολ, την ώρα που ο Κουν Αγκουέρο έχει απουσιάζει…

Ο άνθρωπος που φυσικά ευθύνεται για αυτό, είναι ο Πεπ Γκουαρντιόλα! Ο Καταλανός τεχνικός έχει απελευθερώσει εντελώς τον Γκουντογκάν, ο οποίος έχει ανέβει πάρα πολλά μέτρα στο γήπεδο. Από εκεί που ο Γερμανός ήταν ένας box to box μέσος, έχει μεταμορφωθεί σε έναν δεύτερο επιθετικό. Με τον νέο του ρόλο να φαίνεται πως του ταιριάζει «γάντι». Αυτό λένε και οι αριθμοί άλλωστε!

Από την ήττα με την Τότεναμ στις 21 Νοεμβρίου, ο Πεπ άλλαξε τον ρόλο του Γκουντογκάν. Σε αυτό το διάστημα, η Σίτι έχει καταφέρει να γράψει το μεγαλύτερο ρεκόρ συνεχόμενων νικών σε όλες τις διοργανώσεις (16). Ο μέσος της Μάντσεστερ Σίτι αποτελεί τον παίκτη – κλειδί στην αγωνιστική εικόνα της «μηχανής» του Πεπ, ειδικά στο επιθετικό κομμάτι, ενώ ο τρόπος που κινείται στο γήπεδο ανεβάζει συνολικά την ομάδα.

Ο Γκουντογκάν σκοράρει κατά ριπάς από την έναρξη του 2021, δίνει νικες και τρίποντα, ενώ αποκορύφωμα αποτελούν τα δυο γκολ με τη Λίβερπουλ και αυτά με τα σπιρούνια, με τον αγαπημένο μέσο του Γκουαρντιόλα να είναι ο πιο «καυτός» ποδοσφαιριστής στο Νησί.

Μάλιστα, ο Γερμανός μέσος της Μάντσεστερ Σίτι αναδείχθηκε επάξια ο καλύτερος ποδοσφαιριστής για τον μήνα Ιανουάριο στην Premier League, κερδίζοντας το συγκεκριμένο ατομικό βραβείο για πρώτη φορά στην καριέρα του. Τον πρώτο μήνα του νέου έτους, ο Γκουντογκάν κατάφερε να σκοράρει τα περισσότερα γκολ (5) από κάθε άλλον ποδοσφαιριστή του πρωταθλήματος, σκοράροντας ένα γκολ ανά 94 λεπτά. Αξιοσημείωτο είναι και το γεγονός, πως τα προηγούμενα πέντε γκολ πριν από αυτά του Ιανουαρίου, τα είχε σκοράρει σε 50 αγώνες, αριθμός που αναλογεί σε ένα γκολ ανά 715 λεπτά!

An honour to be @premierleague Player of the Month. Thanks to everyone who has voted for me ⭐💪🏼 A big thank you to all my teammates – it would have not been possible without your amazing support!💙@ManCity pic.twitter.com/yIXJI9Sgpl — Ilkay Gündogan (@IlkayGuendogan) February 12, 2021

5 – İlkay Gündoğan scored five Premier League goals in January, the most of any player, netting every 94 minutes on average. His previous five league goals were scored over a 50-game period at an average of 715 minutes per goal. Unshackled. pic.twitter.com/AsUOfsDhgq — OptaJoe (@OptaJoe) February 12, 2021

Η αλλαγή του 30χρονου φαίνεται και σε μερικά πιο «ψαγμένα» στατιστικά. Τη φετινή σεζόν έχει καταφέρει να κάνει σε αυτές τις 23 αγωνιστικές, 49 επαφές στην αντίπαλη περιοχή, την ώρα που σε ολόκληρη την περασμένη σεζόν είχε 43.

Εάν συνεχίσει με αυτήν την ταχύτητα, είναι σίγουρο πως στο τέλος της σεζόν ο Ιλκάι Γκουντογκάν θα αναδειχθεί ο καλύτερος ποδοσφαιριστής της φετινής σεζόν στην Premier League…