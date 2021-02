Από τη στιγμή της ανακοίνωσης της επιστροφής του Sex And The City στις οθόνες μας, όλοι είχαμε την ίδια απορία: Πώς θα καταφέρει η σειρά να εξηγήσει την απουσία της θρυλικής Σαμάνθα από την πιο διάσημη γυναικοπαρέα όλων των εποχών;

Και αυτό γιατί η Κιμ Κατράλ είχε ξεκαθαρίσει εδώ και καιρό ότι δεν ενδιαφέρεται για κάποιο sequel.

Άλλωστε, η ξανθιά σταρ έχει τσακωθεί στο παρελθόν με την πρώην συμπρωταγωνίστριά της, Σάρα Τζέσικα Πάρκερ στο Instagram, ανταλλάσσοντας λόγια βαριά.

Τις απορίες μας, πάντως, έλυσε χθές σε συνέντευξή της η Κέισι Μπλόις, επικεφαλής του τμήματος περιεχομένου της πλατφόρμας streaming ΗΒΟ max, η οποία εξήγησε ότι σε αυτήν την περίπτωση η «τέχνη» θα μιμηθεί τη ζωή.

Όπως δηλαδή πολλές παρέες στην αληθινή ζωή «χάνουν» με τα χρόνια κάποιο μέλος, που απομακρύνεται είτε από δική του πρωτοβουλία είτε λόγω μεταβαλλόμενων συνθηκών, έτσι και η Σαμάνθα δεν είναι πλέον φίλη με την Κάρι, τη Σάρλοτ και τη Μιράντα.

«Στην αληθινή ζωή, άνθρωποι έρχονται στη ζωή σου και άλλοι άνθρωποι φεύγουν. Παλιές φιλίες ξεθωριάζουν και νέες φιλίες ξεκινούν», δήλωσε χαρακτηριστικά η Μπλόις στο TV Line.

Όσες επιστρέψουν πάντως, θα ανταμειφθούν πλουσιοπάροχα.

H Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, μαζί με τις συμπρωταγωνίστριές της στο SATC, Σίνθια Νίξον και Κριστίν Ντέιβις, θα επιστρέψουν στους ρόλους που τις έκαναν διάσημες (και πλούσιες) στη νέα μίνι σειρά με τίτλο «And Just Like That» θα αποτελείται από 10 ημίωρα επεισόδια και θα ακολουθεί τις ζωές των κεντρικών χαρακτήρων του Sex And the City (πλην της «Σαμάνθα») καθώς αντιμετωπίζουν τα προβλήματα και τις περιπλοκότητες της ζωής μετά τα 50 στη Νέα Υόρκη.

Όπως έχει γίνει γνωστό, η «Κάρι», η «Σάρλοτ» και η «Μιράντα» θα λάβουν ένα εκατομμύριο έκαστη για καθένα από τα 10 επεισόδια της σειράς.