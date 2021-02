To τραγούδι «9 to 5» της Ντόλι Πάρτον μπορεί να ακούστηκε για πρώτη φορά στην ταινία του Κόλιν Χίγκινς με τον ίδιο τίτλο, το οποίο της χάρισε και μια υποψηφιότητα για Οσκαρ, αλλά από τότε κατάφερε να γίνει ένας ύμνος για όλους εκείνους που πηγαίνουν στις δουλειές τους. Αλλά τώρα η Πάρτον άλλαξε λίγο τους στοίχους για να τραγουδήσει το τι κάνουμε όλοι μας εφόσον τελειώσουμε με την δουλειά μας με το «5 to 9».

Κι όλα αυτά για λογαριασμό μιας διαφήμισης του Squarespace, η οποία θα προβληθεί κατά την διάρκεια του Super Bowl αυτή την Κυριακή, σε σκηνοθεσία μάλιστα του Ντάμιεν Σαζέλ.

«Oλα αυτά τα χρόνια αρκετοί ήταν εκείνοι οι οποίοι ήθελαν να αλλάξω τους στίχους για να αντιπροσωπεύουν πράγματα τα οποία κάνουν καθημερινά. Νομίζω πως αυτό ήταν υπέροχο κυρίως για το Squarespace. Αγαπούν τους ανθρώπους τους, νέους επιχειρηματίες που εργάζονται υπερωρίες για να ξεκινήσουν τις δικές τους επιχειρήσεις. Το “5 to 9” έδειχνε τέλειο όταν μου το πρότειναν», δήλωσε η Ντόλι Πάρτον στο Associated Press.

Δείτε το διαφημιστικό εδώ