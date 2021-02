Η Φενέρμπαχτσε αποτελεί την πιο φορμαρισμένη ομάδα της Euroleague τον τελευταίο καιρό, μετρώντας 8 σερί νίκες, οι οποίες την έχουν μετατρέψει σε φαβορί για την οκτάδα.

Οι Τούρκοι οφείλουν σε μεγάλο βαθμό την αναγέννηση τους στον Γιαν Βέσελι, ο οποίος πραγματοποιεί τρομερές εμφανίσεις κι αναδείχθηκε MVP του Ιανουαρίου.

Τον πρώτο μήνα του 2021, ο Τσέχος σέντερ μέτρησε 16,3 πόντους, 5,5 ριμπάουντ και 23,2 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης.

Δείτε τον εν δράσει:

A record 6-0 for @FBBasketbol during January, the driving force proved to be the MVP of the Month @JanVesely24 as the center dominated pushing his team into the playoff positions 👏 pic.twitter.com/6EgUJleCBL

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) February 1, 2021