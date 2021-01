Must Read

Την παράδοση της εξωστρέφειας συνεχίζει και φέτος το Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο «Ελληνική Γλώσσα, Πολιτισμός και Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας», ένας εξαιρετικά επιτυχημένος θεσμός που κρατιέται ζωντανός και εν μέσω πανδημίας.

Οι συντελεστές της ακαδημαϊκής δράσης που οργανώνεται από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και το Εργαστήριο Μελέτης Κοινωνικών Θεμάτων, ΜΜΕ και Εκπαίδευσης, με διευθύντρια την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γλωσσολογίας και Ελληνικής Γλώσσας, κ. Νικολέττα Τσιτσανούδη – Μαλλίδη ξεκινούν τις προετοιμασίες του προγράμματος πολλούς μήνες πριν την πραγματοποίησή του.

Έτσι, και φέτος, το τηλεοπτικό σποτ του προγράμματος, που θα έχει ως ειδικότερο τίτλο «Γλώσσα και Ελευθερία της Έκφρασης» ετοιμάστηκε μέσα στον χειμώνα. Πρωταγωνιστής, ο βραβευμένος ηθοποιός από την Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου και το Φεστιβάλ της Φλωρεντίας Montelupo Fiorentino κ. Γιάννης Στάνκογλου.

Το τηλεοπτικό σποτ γυρίστηκε στην Παλιά Βουλή μπροστά στο άγαλμα του Κολοκοτρώνη. Την παραγωγή ανέλαβε η εταιρεία κινηματογραφικών παραγωγών, Production House και τη σκηνοθεσία ο ιδρυτής και διευθυντής της κ. Πάνος Μανωλίτσης, που υποστηρίζει την ακαδημαϊκή δράση από την πρώτη χρονιά.

Υπογραμμίζεται ότι φέτος το Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο συνεργάζεται με το Πρόγραμμα Νεοελληνικών Σπουδών του Τμήματος Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Επικοινωνίας, Καλών Τεχνών, Γλωσσών και Λογοτεχνίας της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του Macquarie University στο Σίντεϊ της Αυστραλίας, ενώ συμμετέχει και ο Κύκλος Ακαδημαϊκών της Βοστώνης (The Circle of Hellenic Academics in Boston). Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί στην Ύδρα από 11-14 Ιουλίου, στην αίθουσα τέχνης και συναυλιών «Mελίνα Mερκούρη». Τελεί δε υπό την αιγίδα του Δήμου Ύδρας και εντάσσεται στο επετειακό πρόγραμμα για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση.

Το πρόγραμμα θα είναι αυτή τη χρονιά υβριδικής μορφής, λόγω της κατάστασης που σχετίζεται με την υγειονομική κρίση. Εφόσον οι συνθήκες το επιτρέψουν, θα περιλαμβάνει δια ζώσης παρουσία, με τήρηση υγειονομικών πρωτόκολλων. Σε κάθε περίπτωση θα μεταδίδεται ζωντανά από την Ύδρα, μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας. Οι σχετικές ανακοινώσεις θα γίνονται σταδιακά, σε συνέχεια των μέτρων πρόληψης και προστασίας που θα λαμβάνονται σε κεντρικό επίπεδο.

Πληροφορίες και υποβολή βιογραφικών/αιτήσεων εγγραφών:

Νικολέττα Τσιτσανούδη – Μαλλίδη, Επιστημονικώς Υπεύθυνη Έργου, nitsi@uoi.gr και στην ιστοσελίδα summerschool.ac.uoi.gr