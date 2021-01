Η νεοδιορισμένη κυβέρνηση του αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν θα επανεκκινήσει το εμβληματικό σχέδιο έκδοσης χαρτονομίσματος 20 δολαρίων με το πρόσωπο της ακτιβίστριας κατά της δουλείας, Χάριετ Τάμπμαν, σχέδιο που εγκαταλείφθηκε από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε σήμερα ο Λευκός Οίκος.

«Το υπουργείο Οικονομικών προχωρεί για να επανεκκινήσει τις προσπάθειες να θέσει τη Χάριετ Τάμπμαν το πρόσωπο της νέας έκδοσης χαρτονομισμάτων αξίας 20 δολαρίων», δήλωσε η εκπρόσωπος της αμερικανικής προεδρίας, Τζεν Ψάκι.

«Είναι σημαντικό τα χαρτονομίσματά μας, τα χρήματά μας (…) να αντικατοπτρίζουν την ιστορία και την ποικιλομορφία της χώρας μας και η εικόνα της Χάριετ Τάμπμαν να κοσμεί το νέο χαρτονόμισμα αξίας των 20 δολαρίων, σαφώς το αντικατοπτρίζει», είπε.



Η ακτιβίστρια κατά της δουλείας, Χάριετ Τάμπμαν (φωτογραφία Reuters)



Η Χάριετ Τάμπμαν, γνωστή υπέρμαχος των δικαιωμάτων των Αφροαμερικανών τον 19ο αιώνα θα γίνει η πρώτη αφροαμερικανίδα που θα εμφανιστεί σε χαρτονόμισμα των ΗΠΑ.

Αυτό το σχέδιο, που ξεκίνησε το 2016 η κυβέρνηση του Μπαράκ Ομπάμα, ξεκινά εκ νέου μετά τις ιστορικές διαδηλώσεις κατά του ρατσισμού και της αστυνομίας βίας έναντι μαύρων, το περασμένο έτος.

Η Τάμπμαν (1822-1913) γεννήθηκε σκλάβα, προτού δραπετεύσει και βοήθησε δεκάδες σκλάβους να μεταφερθούν στις βόρειες Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά πριν και κατά τη διάρκεια του Εμφυλίου Πολέμου, πριν συμμετάσχει στον αγώνα για το δικαίωμα ψήφου των γυναικών.

Η παρουσίαση από τον ρεπόρτερ Alan Rappeport των New York Times, τον Ιούνιο του 2019, της πρώιμης εκδοχής του χαρτονομίσματος των 20 δολαρίων με τη Χάριετ Τάμπμαν

Here’s an early design of the Harriet Tubman $20 bill created by the Bureau of Engraving and Printing. Steven Mnuchin said designs would be delayed until 2026 and a future Treasury secretary will decide who’s on the face of the note. https://t.co/brRwxuu8F1 pic.twitter.com/o0ffu53tF2

— Alan Rappeport (@arappeport) June 14, 2019