Η Μαρσέιγ είναι ένα καράβι που… βουλιάζει, με τον Αντρέ Βίλας Μπόας να έχει χάσει τον έλεγχο και να βρίσκεται με το ενάμιση πόδι εκτός ομάδας.

Οι εξελίξεις φαίνεται πως είναι ραγδαίες, με τον Ερνέστο Βαλβέρδε να ετοιμάζεται να αναλάβει την τεχνική ηγεσία των Μασσαλών!

Σύμφωνα με τα γαλλικά μέσα, οι άνθρωποι της Μαρσέιγ έχουν ήδη συμφωνήσει με τον πρώην προπονητή του Ολυμπιακού και της Μπαρτσελόνα, Ερνέστο Βαλβέρδε, με τον Ισπανό κόουτς να αντικαθιστά τον Βίλας Μπόας.

Ο Βαλβέρδε φαίνεται πως περιμένει το τελικό οκ από τους διοικούντες, έτσι ώστε να ταξιδεύσει στη Μασσαλία. Ο 56χρονος τεχνικός μετά το… διαζύγιο με τους Μπλαουγκράνα, απείχε από τους πάγκους και τώρα μοιάζει έτοιμος για τη μεγάλη επιστροφή.

🔴Olympique Marseille sports director Pablo Longoria would think of Ernesto Valverde as the team’s new head coach.

👉 The French club must find a solution if the results do not improve.#valverde | #Marseille | #OM

(@Miguel_An_Roman / Movistar) pic.twitter.com/SwpTRZITdv

