Είναι αξιοπρόσεκτο το γεγονός ότι ορισμένοι ηγέτες με αμφιλεγόμενη προσωπικότητα και δεμένοι με την εξουσία επιλέγουν πάντα το «My Way» ως κύκνειο άσμα όταν πρόκειται να εγκαταλείψουν τα οφίτσια. Ποιος ξέρει άραγε γιατί; Κατά μία εκδοχή, ίσως τους εμπνέει ο Φρανκ Σινάτρα, ένας περίεργος ζεν πρεμιέ που λάτρεψαν οι γυναίκες, οι πολιτικοί και γενικά οι ισχυροί (νόμιμοι και παράνομοι). Ίσως πάλι να τους εμπνέει ο στίχος του τραγουδιού «I did it my way» και θέλουν να δώσουν το μήνυμα ότι έκαναν αυτό που ήθελαν. Ή μήπως τους εμπνέουν οι στίχοι, όπως «Regrets i’ve had a few, But then again too few to mention», που σε ελεύθερη μετάφραση σημαίνουν ότι δεν μετανιώνουν για τίποτα και ότι ελάχιστες τύψεις είχαν για όσα έπραξαν «εν τη βασιλεία τους». Τύψεις που είναι τόσο ασήμαντες που είναι ανάξιες ακόμα και να αναφερθούν.

Αυτό, λοιπόν το τραγούδι επέλεξε ο Τραμπ, αλλά, εάν θυμάστε και ο Γκέρχαρντ Σρέντερ όταν αποχωρούσε από την Καγκελαρία μετά από 7 χρόνια θητείας στο γερμανικό τιμόνι. Ζήτησε τότε από την μπάντα του γερμανικού στρατού να παίξει το «My Way» ακούγοντάς το μπροστά από τη χιονισμένη πόρτα της Καγκελαρίας με δάκρυα στα μάτια. Και κανείς ποτέ δεν έμαθε εάν συγκινήθηκε από τους στίχος του τραγουδιού ή επειδή έφευγε από την εξουσία. Άραγε η Μέρκελ τι τραγούδι θα διαλέξει όταν τελειώσει η θητεία της για να το ακούσει έξω από την Καγκελαρία;