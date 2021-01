Η κριτική επιτροπή του τελευταίου διαγωνισμού Best Illusion of the Year Contest, τον οποίο διοργανώνει η Neural Correlate Society ανακοίνωσε τους νικητές για το 2020 και οι οφθαλμαπάτες που δημιούργησαν οι βραβευμένοι αφήνουν όλους με το στόμα ανοιχτό.

Στόχος της Neural Correlate Society, η οποία διοργανώνει ετησίως τον διαγωνισμό, είναι, πέραν της τέρψης, να κατανοήσει καλύτερα την αισθητηριακή αντίληψη καθώς και πολλές οφθαλμικές και νευρολογικές παθήσεις.

Το μεγάλο βραβείο στον τελευταίο διαγωνισμό δόθηκε στον Ιάπωνα Kokichi Sugihara του Meiji University στο Τόκιο, ο οποίος κατασκεύασε σε τρεις διαστάσεις την «Κλίμακα του Σρέντερ».

Ο γερμανός φυσικός επιστήμονας Heinrich G. F. Schröder είχε κατασκευάσει τη διάσημη «κλίμακά» του το 1858 σε δύο διαστάσεις, την οποία εάν την περιστρέψεις περί άξονος δείχνει ίδια και απαράλλαχτη.

Ο Sugihara κατασκεύασε τρισδιάστατο μοντέλο αυτής της θρυλικής οφθαλμαπάτης: η περιγραφή εξηγεί ότι είτε σε δύο είτε σε τρεις διαστάσεις αν την περιστρέψεις περί άξονος παραμένει μια κλίμακα, όπως αποδεικνύει και το βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα.