Μόλις κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ για το «Clarice», την τηλεοπτική σειρά που ακολουθεί την ιστορία της «Σιωπής των Αμνών», δίνοντας μια πρώτη, ατμοσφαιρική εικόνα του σίκουελ.

Οι αναμνήσεις όμως από την προηγούμενή της υπόθεση, στην οποία κατάφερε να συλλάβει τον κατά συρροή δολοφόνο Μπάφαλο Μπιλ με τη βοήθεια του Χάνιμπαλ Λέκτερ, εξακολουθούν να την στοιχειώνουν.

Η Τζόντι Φόστερ υποδυόταν την Starling στην ταινία του Jonathan Demme το 1991. Ο χαρακτήρας της Starling εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο μυθιστόρημα «The Silence of the Lambs» του Thomas Harris το 1988.

Στην σειρά θα εμφανίζεται επίσης η συνάδελφος της Starling στο FBI, Ardelia Mapp, την οποία θα ενσαρκώνει η Devyn Tyler.

