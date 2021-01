Μεταξύ των πέντε πρώτων πρωθυπουργών ή αρχηγών κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τις διμερείς συναντήσεις που έχουν πραγματοποιήσει με τους ομολόγους τους τους τελευταίους 18 μήνες βρίσκεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που συγκέντρωσε και ανέλυσε ο Ραλφ Ντράχενμπεργκ, πολιτικος αναλυτής στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ο έλληνας πρωθυπουργός κατέχει την πέμπτη θέση στη σχετική λίστα της κινητικότητας των «28» στο διπλωματικό πεδίο.

Η Άνγκελα Μέρκελ βρίσκεται στην πρώτη θέση και ακολουθούν ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, ο αυστριακός πρωθυπουργός Σεμπάστιαν Κουρτς, ο πρώην πρωθυπουργός της Φινλανδίας Γιούχα Σίπιλα και ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

