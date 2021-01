Παιδικός φίλος της Μπρίτνεϊ Σπίαρς, ο Τζέισον Αλεξάντερ έγινε γνωστός το 2004 όταν παντρεύτηκε την διάσημη τραγουδίστρια στο Λας Βέγκας. Ο γάμος τους είχε κρατήσει τότε μόλις 55 ώρες πριν το ζευγάρι προχωρήσει σε ακύρωση.

Ο Αλεξάντερ που κατάγεται, όπως και η Σπίαρς, από την Λουιζιάνα φωτογραφήθηκε με σκούφο που έγραφε «Trump 45» έξω από το Καπιτώλιο και προχώρησε στην ανάρτηση της φωτογραφίας στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook.

Ο ίδιος εμφανίζεται στο προφίλ του να υποστηρίζει τις θεωρίες περί επίπεδης γης και να αρνείται την χρήση μάσκας ενώ σε άλλη ανάρτηση του προ τριών ημερών ανακοίνωνε τα σχέδιά του να πάρει μέρος στις διαδηλώσεις γράφοντας: «Πατριώτες που είστε, εγώ είμαι με τον Τραμπ, εσείς τι θα πείτε στα εγγόνια σας».

Britney Spears’ ex fiancé for 55 hours was one of the insurrectionists who invaded the U.S. Capitol yesterday. pic.twitter.com/YuAGLQpAsp

— Britney Fan (@BritneyHiatus) January 7, 2021