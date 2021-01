Ο Νεϊμάρ βρέθηκε αντιμέτωπος με καταγγελίες ότι διοργάνωσε πάρτι ανήμερα των Χριστουγέννων με προσκεκλημένους 500 ανθρώπους σε βίλα με ηχομόνωση, για να μην τους καταλάβει κανείς.

Ακόμη και η εισαγγελέας του Ρίο Ντε Τζανέιρο κάλεσε το βραζιλιάνο άσο να δώσει εξηγήσεις για τις καταγγελίες.

Ωστόσο, εξαρχής ο Νεϊμάρ διέψευσε τα πάντα.

Μάλιστα, την Πρωτοχρονιά ο επιθετικός της Παρί Σεν Ζερμέν βρήκε την καλύτερη ευκαιρία για να δώσει την απάντησή του.

Τι έκανε ο Νεϊμάρ;

Διοργάνωσε μια γιορτή για την έλευση του νέου χρόνου, με παρόντες αποκλειστικά συγγενείς του.

Ενώ όλοι πριν έκαναν και rapid test για να είναι σίγουροι πως είναι αρνητικοί στον κοροναϊό.

Η εκδήλωση περιείχε και τραπέζια με… αποστάσεις, ενώ στο παρακάτω βίντεο θα δείτε τον Νεϊμάρ να γελάει δυνατά με όλα όσα του έχουν καταλογιστεί.

Neymar makes fun of the media after they reported he was having a “500 person” New Years party 😂 pic.twitter.com/K7yef56Rxj

— Brasil Football 🇧🇷 (@BrasilEdition) December 31, 2020