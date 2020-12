Έχει υπάρξει, άραγε, εποχή κατά την οποία να έχουμε μεγαλύτερη ανάγκη από μουσική; Εμείς πιστεύουμε πως όχι, και το ίδιο φαίνεται πως πιστεύει και το Vodafone TV, που θα εμπλουτίσει το περιεχόμενό του με το νέο θεματικό μουσικό κανάλι, το Mad Πικάπ. Και όσο μεγάλη και αν είναι η δίψα μας για ποιοτική μουσική, είναι βέβαιο ότι θα ικανοποιηθεί από το πλούσιο πρόγραμμά του.

24 ώρες non-stop μουσικής

Ελληνικές και διεθνείς επιτυχίες θα χρωματίζουν τις μέρες μας από το πρωί μέχρι… το επόμενο πρωί. Καθημερινά, θα εκπέμπεται 8ωρο non stop music content το οποίο θα επαναλαμβάνεται άλλες δύο φορές, ώστε να μη νιώθουμε μόνοι μας ούτε στιγμή. Το πρόγραμμα του Mad Πικάπ χωρίζεται σε τρεις βασικές μουσικές κατηγορίες, οι οποίες με τη σειρά τους «σπάνε» σε ζώνες προορισμένες για να καλύψουν όλες τις ψυχαγωγικές μας ανάγκες. Έτσι, current επιτυχίες των τελευταίων 2-3 ετών, contemporary επιτυχίες των τελευταίων 15 ετών και classic επιτυχίες που μας συνοδεύουν από τη δεκαετία του 1980 και μετά, θα κάνουν σαφώς πιο απολαυστικές τις μέρες που περνάμε στο σπίτι – αλλά και εκείνες που θα ακολουθήσουν όταν… ξαναβγούμε στα εγκόσμια, αφού το Vodafone TV έρχεται μαζί μας όπου θελήσουμε, μέσα από το tablet ή το κινητό μας.

Ζώνες… ποιότητας

Επιτυχίες από το παρελθόν και το παρόν, που θα καλύπτουν όλο το φάσμα της ποιοτικής ελληνικής και international μουσικής, συνθέτονται σε απολαυστικά mixers για να δώσουν ρυθμό στην καθημερινότητά μας.

Άρωμα Ελλάδας

Πέντε διαφορετικές ζώνες θα φιλοξενήσουν τις μεγαλύτερες επιτυχίες της ελληνικής ποιοτικής μουσικής. Στο Juke Box θα απολαμβάνουμε τις μεγαλύτερες έντεχνες επιτυχίες των τελευταίων 2-3 ετών, ενώ στο «Σαν συναυλία» όλα τα μεγάλα ονόματα της ελληνικής ποιοτικής μουσικής σκηνής θα μας θυμίζουν τα αγαπημένα μας live, μέχρι να μπορέσουμε να ξαναγεμίσουμε τους συναυλιακούς χώρους, σε μία ώρα γεμάτη με τις σημαντικότερες κυκλοφορίες της τελευταίας 15ετίας.

Στο Κασσετόφωνο, το νέο πάνθεον της ελληνικής μουσικής, θα βρούμε κάθε μεγάλη κλασική έντεχνη επιτυχία που έχουμε λατρέψει, ενώ για στιγμές ελληνικού ροκ, θα συντονιστούμε στη ζώνη Rock Έντεχνο. Και οι πιο ρομαντικοί από εμάς είναι βέβαιο πως θα λατρέψουν τη ζώνη Μπαλάντες των Αισθήσεων, όπου η soft πλευρά του έντεχνου ξετυλίγεται μέσα από τις πιο αγαπημένες μπαλάντες και ακουστικές εκτελέσεις τραγουδιών που μας σημάδεψαν.

Διεθνείς επιρροές

Τραγούδια που κυκλοφόρησαν στη διάρκεια των τελευταίων ετών δίνοντας ποιότητα και μελωδία στην καθημερινότητά μας, δονούν το χώρο μας από τη ζώνη This Is Now, ένα mixer με ό,τι καλύτερο έχει να επιδείξει η σύγχρονη παγκόσμια μουσική βιομηχανία. Στο Timeless θα αφεθούμε στη νοσταλγία, ακούγοντας αγαπημένες διεθνείς επιτυχίες των τελευταίων δεκαετιών, που μας συνόδευσαν στα πρώτα καρδιοχτύπια της εφηβείας μας, ενώ το Golden Acoustic, ένα ιδιαίτερο music mixer, θα φέρει τις κορυφαίες μπαλάντες και ακουστικά κομμάτια της παγκόσμιας μουσικής βιομηχανίας.

Οι πιο μαγικές μελωδίες μπορούν να «τρυπώσουν» και στο δικό σας σπίτι, αποκλειστικά μέσα από το Mad Πικάπ και το Vodafone TV.

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε όλο το πλούσιο περιεχόμενο του Vodafone TV με δυο τρόπους, είτε με νέα σύνδεση σε ένα από τα πακέτα σύνδεσης με χρήση αποκωδικοποιητή είτε με άμεση online εγγραφή μέσα από το vodafone.gr εξασφαλίζοντας ένα μήνα δωρεάν χρήσης, χωρίς δέσμευση συμβολαίου και χωρίς αποκωδικοποιητή.

Έτσι μπορείτε να «χορτάσετε» μουσική, αλλά και να ανακαλύψετε το αποκλειστικό περιεχόμενο της HBO, δημοφιλή κανάλια, αγαπημένες ταινίες και σειρές για μικρούς και μεγάλους και ακόμα περισσότερα.

Δείτε τα διαθέσιμα πακέτα του Vodafone TV εδώ.