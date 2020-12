Ο ρεπουμπλικάνος απερχόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε χθες Τετάρτη το Ιράν ότι δεν θα ανεχθεί τον θάνατο ούτε «ενός Αμερικανού» μετά τις επιθέσεις με ρουκέτες από φιλοϊρανούς ιρακινούς παραστρατιωτικούς εναντίον της αμερικανικής πρεσβείας στη Βαγδάτη.

Είκοσι οκτώ ημέρες πριν το τέλος της θητείας του, ο Τραμπ απηύθυνε στο Ιράν «φιλική συμβουλή»: «Αν σκοτωθεί ακόμη κι ένας Αμερικανός» στο Ιράκ, «θα θεωρήσω το Ιράν υπεύθυνο. Σκεφτείτε το καλά», διεμήνυσε μέσω Twitter, καταγγέλλοντας πως οι ρουκέτες που χρησιμοποιήθηκαν στην πιο πρόσφατη επίθεση, την Κυριακή, προέρχονταν από την Ισλαμική Δημοκρατία.

…Some friendly health advice to Iran: If one American is killed, I will hold Iran responsible. Think it over.

