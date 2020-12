Μοτοσικλετιστές με μηχανές Harley Davidson, ντυμένοι Άγιοι Βασίληδες, διέσχισαν τους δρόμους στο κέντρο του Τόκιο σήμερα, στο πλαίσιο της ετήσιας παρέλασής τους κατά της παιδικής κακοποίησης, επισημαίνοντας πως περισσότερα παιδιά ήταν ευάλωτα το 2020 εξαιτίας της πανδημίας του νέου κορωνοϊού.

Η παρέλαση αυτή αποτελεί παγκόσμια παράδοση την περίοδο των Χριστουγέννων. Στο Τόκιο, την εκδήλωση αναλαμβάνουν τα μέλη του «Harley Santa Club», που ιδρύθηκε το 2008.

Όπως τόνισαν οι συμμετέχοντες, η φετινή παρέλαση έχει μεγαλύτερη σημασία, διότι περισσότερα παιδιά ήταν ευάλωτα στην ενδοοικογενειακή βία λόγω της κρίσης του νέου κορωνοϊού.

«Ειδικά, λόγω της πανδημίας του νέου κορωνοϊού φέτος, νομίζω ότι υπάρχουν πολλές υποθέσεις παιδικής κακοποίησης, οι οποίες δεν έχουν δει το φως της δημοσιότητας», είπε ο Τακάσι Μίνε, συντονιστής της εκδήλωσης.

