Το NBA είναι έτοιμο να επιστρέψει στη δράση και οι συζητήσεις για μεταγραφές και ανταλλαγές κορυφώνονται.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκεται το μέλλον του Τζέιμς Χάρντεν, ο οποίος όπως φαίνεται δεν θα μείνει για πολύ ακόμα στο Χιούστον.

Ο 31χρονος γκαρντ έχει κάνει σαφές ότι θέλει να αποχωρήσει και να πάει σε μία ομάδα με την οποία θα έχει περισσότερες πιθανότητες για να κατακτήσει τον τίτλο και σύμφωνα με αμερικανικά ρεπορτάζ, θα αλλάξει φανέλα πριν γίνει το πρώτο τζάμπολ της κανονικής περιόδου.

Οι ομάδες που έχουν βάλει στο στόχαστρο τον Χάρντεν είναι οι Μπρούκλιν Νετς και οι Μαϊάμι Χιτ. Μάλιστα, φαίνεται να υπάρχει έντονη κινητικότητα σχετικά με την ανταλλαγή του Αμερικανού, με τις εκτιμήσεις να αναφέρουν ότι το deal μπορεί να πραγματοποιηθεί πριν γίνει το πρώτο τζάμπολ του NBA, δηλαδή πριν την προσεχή Τρίτη (22/12).

There has been ‘significant movement’ to get James Harden traded to Brooklyn or Miami by the start of the season, per @Farbod_E pic.twitter.com/usnWiVrdZ2

— NBA Central (@TheNBACentral) December 20, 2020