Ξέσπασε εκ νέου κατά της Ουάσιγκτον για τις κυρώσεις που επέβαλε στην Τουρκία ο Ταγίπ Ερντογάν, υπογραμμίζοντας ότι καμία άλλη χώρα, σύμμαχος στο ΝΑΤΟ, παρά μόνο η δική του έχει υποστεί τέτοιους περιορισμούς.

Σύμφωνα με το Reuters, ο τούρκος πρόεδρος δήλωσε ότι οι αμερικανικές κυρώσεις θα αποτύχουν, καθώς στόχος τους είναι να αποτρέψουν την «άνθηση» της αμυντικής βιομηχανίας της Άγκυρας.

Ο ίδιος χαρακτήρισε τις κυρώσεις ευθεία επίθεση στα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας του και πρόσθεσε ότι η Τουρκία έγινε το πρώτο μέλος του ΝΑΤΟ στο οποίο επιβάλλουν οι ΗΠΑ κυρώσεις βάσει της νομοθεσίας CAATSA. «Τι είδους συμμαχία είναι αυτή;» διερωτήθηκε.

Όπως διεμήνυσε, η Άγκυρα θα εργαστεί διπλά για να αναπτύξει περαιτέρω την αμυντική της βιομηχανία ώστε να είναι απολύτως ανεξάρτητη.

#BREAKING | Turkey is 1st NATO member to face CAATSA sanctions of US, Erdogan says, adding no other country has faced such sanctions of this sort pic.twitter.com/hzyggRX1K0

— ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) December 16, 2020