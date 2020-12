Η πανδημία του κοροναϊού συνεχίζει να ταλαιπωρεί τον χώρο του NBA.

Με προβλήματα, όπως αναμενόταν, θα ξεκινήσει η χρονιά στο ΝΒΑ, καθώς σε νέα τεστ που έγιναν σε 541 δείγματα, οκτώ παίκτες βρέθηκαν θετικοί στον κορωνοϊό.

Όπως προβλέπει το πρωτόκολλο, οι παίκτες θα τεθούν σε καραντίνα και θα υποβληθούν σε νέες εξετάσεις τις επόμενες ημέρες.

Υπενθυμίζεται ότι την προηγούμενη εβδομάδα σε σύνολο 546 παικτών που εξετάστηκαν, οι 48 βρέθηκαν θετικοί.

8 new NBA players have tested positive for coronavirus out of 541 tested in latest round since Dec. 2, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) December 10, 2020