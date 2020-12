Σύνολο χάλκινων πνευστών και κρουστών της ΚΟΘ, υπό τη μουσική διεύθυνση του Δημοσθένη Φωτιάδη, μεταδίδει το εορταστικό κλίμα, μέσα από γνωστές Χριστουγεννιάτικες μελωδίες των Χάρβεϋ, Τσαϊκόφκσι, Άντερσον και Χόουαρθ.

Η παραδοσιακή γαλλική μελωδία που ακούγεται στα κάλαντα ‘Ding Dong, Merrily on High’ καταγράφηκε για πρώτη φορά σε μία πραγματεία για χορούς του 16ου αιώνα, που εξέδωσε με τον τίτλο ‘Orchésographie’ το 1589 ο Γάλλος κληρικός και συνθέτης Jehan Tabourot, χρησιμοποιώντας το ψευδώνυμο Thoinot Arbeau. Το 1924, ο Άγγλος κληρικός George Ratcliffe Woodward έγραψε στίχους για κάλαντα πάνω σε αυτή την όμορφη μελωδία, με τη βοήθεια του Ιρλανδού συνθέτη Charles Wood. Ο Roger Harvey, ένας εκ των ιδρυτών του συγκροτήματος London Brass, διασκεύασε το διάσημο πλέον τραγούδι για σύνολο 10 χάλκινων πνευστών και κρουστών.

O Roger Harvey συνέθεσε για σύνολο 10 χάλκινων πνευστών και το ‘Festive Cheer’ συλλέγοντας μελωδίες από γνωστά και αγαπημένα Χριστουγεννιάτικα τραγούδια, όπως ‘Sleigh Ride’, ‘Jingle Bells’, ‘We Wish You A Merry Christmas’, ‘Have Yourself A Merry Little Christmas’ κ.α.

Οι υπέροχες μελωδίες του μπαλέτου ‘Καρυοθραύστης’ αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι των Χριστουγέννων σε όλο τον κόσμο. Ο Michael Allen διασκεύασε για σύνολο χάλκινων πνευστών πέντε από τα συνολικά οχτώ μέρη της ομώνυμης ορχηστρικής σουίτας, όπως την ‘Εισαγωγή’, το ‘Εμβατήριο’ και τρεις χορούς, τον ρωσικό, τον κινεζικό και τον αραβικό, μεταδίδοντας όλη τη γοητεία της μουσικής του του Τσαϊκόφκσι με τους αναμφισβήτητους πρωταγωνιστές των Χριστουγεννιάτικων μελωδιών, τα χάλκινα πνευστά.

Το ‘Greensleeves’ είναι ένα παραδοσιακό αγγλικό τραγούδι του 16ου αιώνα, που έχει αγαπηθεί και τραγουδιέται σε κάθε γωνιά του πλανήτη με διαφορετικούς στίχους. Μελωδικά πρόκειται για χαρακτηριστική Romanesca, μία διαδεδομένη μελωδική και αρμονική φόρμα του 16ου αιώνα, ισπανικής καταγωγής, με μεγάλη άνθηση στην Ιταλία της πρώιμης εποχής μπαρόκ. Έχει καθιερωθεί ως Χριστουγεννιάτικο τραγούδι, παρόλο οι αρχικοί του στίχοι αναφέρονται στα μάλλον χαλαρά ήθη της ομώνυμης Λαίδης. Από τον 19ο αιώνα άρχισαν να προστίθενται στίχοι με Χριστουγεννιάτικο χαρακτήρα, ενώ η πλέον αποφασιστική στροφή προς τα κάλαντα έγινε με το ποίημα ‘What child is this?’ που έγραψε το 1865 ο William Chatterton Dix πάνω στη μελωδία του Greeensleeves. Ο γνωστός Άγγλος συνθέτης και τρομπετίστας Elgar Howarth το διασκεύασε για σύνολο χάλκινων πνευστών.

Η σύνθεση ‘Α Christmas Festival’ του Leroy Anderson είναι ένα ποτ πουρί Χριστουγεννιάτικων τραγουδιών που αγαπιούνται ιδιαίτερα στις Η.Π.Α.. Ο Άντερσον ξεκίνησε να γράφει το έργο το 1950, όμως έκανε διάφορες προσαρμογές μέχρι να καταλήξει στην τελική του μορφή εννιά χρόνια μετά. Το έργο ξεκινά με το “Joy to the World”, περνά από άλλες διάσημες μελωδίες, όπως ‘Silent Night’ και ‘Jingle Bells’ καταλήγοντας στο “O Come All Ye Faithful”. Ο Agnus Armstrong διασκεύασε το 2012 το έργο αυτό, για σύνολο χάλκινων πνευστών, κρουστά και τύμπανα, απαιτώντας από τους εκτελεστές ιδιαίτερη δεξιοτεχνία.

Brass Xmas

Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2020

ώρα 19:00

Από το κανάλι της ΚΟΘ στο Youtube (TheTSSO) και τη σελίδα της στο Facebook

Σύνολο χάλκινων πνευστών και κρουστών της ΚΟΘ

Διεύθυνση ορχήστρας: Δημοσθένης Φωτιάδης

Πρόγραμμα:

Roger Harvey: Ding dong, Merrily on High (μεταγραφή για σύνολο χάλκινων πνευστών)

Roger Harvey: Festive Cheer

Pyotr Ilyich Tchaikovsky: Καρυοθραύστης (μετ. Michael Allen)

Elgar Howarth: Greensleeves (μεταγραφή για σύνολο χάλκινων πνευστών)

Leroy Anderson: A Christmas Festival, για σύνολο χάλκινων πνευστών, τύμπανα και κρουστά (μετ Angus Armstrong)

*H προετοιμασία και η πραγματοποίηση αυτών των συναυλιών γίνεται με ειδική άδεια της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και με αυστηρή τήρηση όλων των κανόνων υγιεινής, καθαρισμού και απολύμανσης στο χώρο της εκδήλωσης, ενώ όλοι οι συντελεστές υποβάλλονται σε τεστ Covid-19 πριν την έναρξη των προβών.