Πάνω από 1,5 εκατομμύριο χρήστες φαίνεται πως θαύμασαν αυτό το «κόλπο» με την τούρτα γενεθλίων ή μη που «λάνσαρε» ένας χρήστης του Tik Tok. Μια οικογένεια, λοιπόν, σαν όλες τις άλλες, γιόρταζε τα εικοστά γενέθλια του κοριτσιού τους και αφού έσβησε η κοπέλα τα κεριά,κάθε ένα από τα μέλη της οικογένειας άρχισαν να κόβουν το γλυκό.

Όχι όμως με μαχαίρι-πιρούνι-πιατάκι, αλλά με ένα ποτήρι του κρασιού! Πράγματι, η τούρτα χωράει μια χαρά στο ποτήρι και όλοι φαίνεται πως θα την απολαύσουν.

Στα σχόλια έγινε χαμός. Όλοι το βρήκαν εξαιρετική και πρωτότυπη ιδέα-μεταξύ μας, κι εμείς. Μα, πώς δεν το σκεφτήκαμε πρώτοι; Η τεχνική αυτή είναι και απολύτως ταιριαστή με την εποχή του κοροναϊού: καθένας το ποτήρι του, χωρίς μαχαίρια και κουταλάκια πυο ακουμπούν από εδώ κι από εκεί. Φυσικά, το γλυκό μες στο ποτήρι θα φαγωθεί με κουταλάκι, αλλά κανένα δαχτυλάκι που πάει να κόψει ένα κομμάτι από το γλυκό δεν θα έχει αγγίξει την επιφάνεια του κέικ.

Ποτήρι ανά χείρας, λοιπόν, και φύγαμε! Δεν χρειάζεται καν να είναι κρασιού…

I TRIED THE WINE GLASS AND CAKE THING OMG (yes I bought a cake just to try this) pic.twitter.com/T1uiOtGeGR

— deck the darce (@merilindir) December 2, 2020